Οικονομία

Ακρίβεια: Οι Έλληνες στοκάρουν ακόμη και... κονσερβοποιημένο κρέας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυξημένες κατά 5,1% οι πωλήσεις στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων την εβδομάδα πριν την Καθαρά Δευτέρα. Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις καταναλωτικές τάσεις, εν μέσω ουκρανικής σύρραξης και ανατιμήσεων.

Του Νίκου Ρογκάκου

Ο φόβος του πολέμου στην Ουκρανία, ο κίνδυνος ελλείψεων και το μπαράζ ανατιμήσεων, οδήγησε τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου μεγάλη μερίδα καταναλωτών να προχωρήσει σε μαζικές αγορές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, την εξεταζόμενη χρονική περίοδο καταγράφηκε πολύ μεγάλη αύξηση στις πωλήσεις στα ζυμαρικά (+43,6%), στα άλευρα, στα όσπρια (+20,6%), αλλά και στο κονσερβοποιημένο κρέας (+64,8%).

Η Nielsen IQ αποδίδει την εκτόξευση των πωλήσεων για αυτές τις κατηγορίες περισσότερο στον φόβο των αγοραστών λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και στην ανησυχία τους για την αύξηση των τιμών σε συγκεκριμένες κατηγορίες τροφίμων. Όμως η ανάπτυξη των πωλήσεων στα σπορέλαια (+37,4%) και στο ελαιόλαδο (+33,9%) οφείλεται σε συντριπτικό βαθμό σε αύξηση της μέσης τιμής πώλησης και όχι σε αύξηση του όγκου και της ζήτησης.

Σε ό,τι αφορά το σύνολο των πωλήσεων στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου, δηλαδή πριν την Καθαρή Δευτέρα, αυτές αυξήθηκαν κατά 5,1%. Όμως πέρυσι η Καθαρή Δευτέρα είχε πέσει στις 15 Μαρτίου ενώ εφέτος μία εβδομάδα, νωρίτερα στις 7 Μαρτίου.

Σύμφωνα με τη NielsenIQ, τα φρέσκα και επί ζυγίω προϊόντα σημείωσαν την πιο συγκρατημένη θετική τάση, στο +1,1%, γεγονός που πιθανότατα να συνδέεται και με την επιστροφή των καταναλωτών στις λαϊκές αγορές, καθώς φέτος δεν ίσχυαν περιοριστικά μέτρα. Αντίστοιχα την πιο θετική τάση της τάξεως του 41,7% παρουσιάζει η μεγάλη κατηγορία των Bazaar προϊόντων (ένδυση, ηλεκτρικές συσκευές, βιβλία, εργαλεία, είδη κήπου, είδη αυτοκινήτου, οικιακός εξοπλισμός κ.λπ.).

Όσον αφορά στα FMCGs προϊόντα, αυτά παρουσίασαν στο σύνολό τους σχεδόν ίδια τάση με το σύνολο της αγοράς, στο +5%, με τα προϊόντα προσωπικής περιποίησης να σημειώνουν τη μεγαλύτερη αύξηση στο +9,1%. Ακολούθησαν τα τρόφιμα και ποτά στο +4,6% και οι κατηγορίες που αφορούν στα προϊόντα οικιακής χρήσης με +4,5%.

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022: Απίστευτα επεισόδια μετά τον αποκλεισμό της Νιγηρίας (εικόνες)

Φίλος Μπάμπη Αναγνωστόπουλου: Ήταν ευφυής και ευγενικός άνθρωπος

Ζούλιας για Φιλιππίδη: Ήταν εθισμένος στο σεξ