Ταμείο Ανάκαμψης - Ψυχική Υγεία: πρόταση Ράπτη για τρία προγράμματα

Τι προβλέπουν οι τρεις δράσεις που υποβλήθηκαν προς έγκριση από την αρμόδια Υφυπουργό Υγείας, Ζωή Ράπτη.

Τρία νέα προγράμματα, ύψους 49,4 εκατομμυρίων ευρώ, κατέθεσε για έγκριση στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας η Υφυπουργός Υγείας, αρμόδια για την Ψυχική Υγεία και τις Εξαρτήσεις, Ζωή Ράπτη.

Αναλυτικά τα τρία προγράμματα:

Το πρώτο πρόγραμμα, με προϋπολογισμό 19.833.800 ευρώ, αφορά τη δημιουργία και λειτουργία για 18 μήνες, 79 νέων μονάδων Ψυχικής Υγείας, με γενικό στόχο την κάλυψη κρίσιμων αναγκών παιδιών εφήβων νέων και ενηλίκων ατόμων στο φάσμα του αυτισμού προσφύγων και μεταναστών καθώς και την έγκαιρη παρέμβαση στην ψύχωση και την αντιμετώπιση νοσούν που προκαλούν άνοια.

Οι προτεινόμενες δομές είναι μεταξύ άλλων εννέα κέντρο ημέρας για νοσήματα που προκαλούν άνοια 10 ιατρεία μνήμης εντός γενικό νοσοκομείο η κέντρο υγείας τέσσερα κέντρο ημέρας για ασθενείς στο φάσμα του αυτισμού 13 κινητές μονάδες ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους αλλά και δύο κέντρο ημέρας για την υποστήριξη της ψυχικής υγείας ενηλίκων Προσφύγων και μεταναστών.

Το δεύτερο πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί με 26,41 εκατομμύρια και θα αφορά την δημιουργία και λειτουργία για 18 μήνες 28 νέων στεγαστικών μονάδων ψυχικής υγείας. Αυτές οι μονάδες έχουν να κάνουν με την πρόληψη την διάγνωση την θεραπεία την περίθαλψη καθώς και με την ψυχοκοινωνική υποστήριξη αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη ενηλίκων παιδιών και εφήβων με ψυχικές διαταραχές και διαταραχές αυτιστικού αυτιστικού τύπου και μαθησιακά προβλήματα όπως και με την αντιμετώπιση νόσο που προκαλούν άνοια.

Το τρίτο πρόγραμμα έχει την χρηματοδοτική στήριξη του ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και είναι ύψους 3, 1 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει δύο δράσεις:

Η πρώτη αφορά την συνέχιση και την επέκταση της γραμμής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης (10306) για τον covid 19 για χρονικό διάστημα ακόμη δύο ετών.

H δεύτερη έχει στο επίκεντρό της τη συνέχιση και την επέκταση του προγράμματος ψυχολογικής υποστήριξης κανένας μόνο στην πανδημία για δύο ακόμα χρόνια.

Σε δήλωσή της η Υφυπουργός Υγείας,. Ζωή Ράπτη επεσήμανε τα εξής: «είχαμε πει ότι είμαστε αποφασισμένοι να γυρίσουμε στην πατρίδα μας τη σελίδα σε ότι αφορά τα θέματα της Ψυχικής Υγείας. Να ανεβάσουμε ταχύτητες, να αξιοποιήσουμε ευρωπαϊκούς πόρους. Στο επίκεντρο της πολιτικής μας παραμένει ο άνθρωπος και ιδιαίτερα εκείνος που έχει ανάγκη τη στήριξη της Πολιτείας. Αυτό κάνουμε με τα προγράμματα που καταθέσαμε και εντάχθηκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μέσα από το Εθνικό Σχέδιο "Ελλάδα 2000"».

