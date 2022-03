Κοινωνία

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα: η Ρούλα Πισπιρίγκου αντιμέτωπη με την Εισαγγελέα

Επιβεβαιώνεται από την οικογένεια της η πληροφορία της σύλληψης της μητέρας των τριών κοριτσιών. Ραγδαίες εξελίξεις στην διερεύνηση της πολύκροτης υπόθεσης.

Συνελήφθη και οδηγήθηκε στην ΓΑΔΑ η Ρούλα Πισπιρίγκου, η μητέρα των τριών νεκρών κοριτσιών στην Πάτρα, αναφέρει η εφημερίδα "Πελοπόννησος", τονίζοντας πως "επιβεβαιώνεται η σύλληψη της από πρόσωπο του οικογενειακόύ περιβάλλοντος της".

Μετά από την ΓΑΔΑ, όπου οδηγήθηκε αρχικώς, η μητέρα των τριών παιδιών που πέθαναν μέσα σε διάστημα τριών ετών, θα βρεθεί, βάσει της πάγιας διαδικασίας, αντιμέτωπη με την Εισαγγελέα και εν προκειμένω, με την Προϊστάμενη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Σωτηρία Παπαγεωργακοπούλου, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τον θάνατο της Τζωρτζίνας.

Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί από την ΓΑΔΑ, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορά μόνον στην Τζωρτζίνα και όχι στους πρότερους θανάτους των δύο μικρότερων αδελφών της.

Οι εξελίξεις δρομολογήθηκαν μετά απο την ολοκλήρωση των εξετάσεων που έγιναν στο εργαστήριο του ΑΠΘ, την απάντηση σε όλα τα ερωτήματα που είχαν τεθεί απο τις Αρχές και την αποστολή των νέων δεδομένων στους επικεφαλής της δερεεύνησης του θανάτου της άτυχης Τζωρτζίνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις τοξικολογικές εξετάσεις πουν έγιναν, βρέθηκε ουσία που δεν περιλαμβανόταν στην φαρμακευτική αγωγή της μικρής Τζωρτζίνας και πιο συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε το Mega, εντοπίστηκε η ουσία κεταμίνη, ένα πολύ ισχυρό αναισθητικό, που χρησιμοποιείται στην κτηνιατρική. “Μία μεγάλη δόση μπορεί να σκοτώσει σε λίγα λεπτά”, ανέφερε χαρακτηστικά ο ιατροδικαστής Χαράλαμπος Κούτσης.

Η τροπονίνη αντί για 15 ήταν... 485!

Όπως αναφέρει η εφημερίδα "Πελοπόννησος":

"Σύμφωνα με αξιόπιστη πηγή (από τον χώρο της Υγείας), η οικογένεια της Τζωρτζίνας, μόλις προχθές ζήτησε και πήρε από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών τον ιατρικό φάκελο του κοριτσιού.

Παράλληλα με την πληροφορία, (από το ακαδημαϊκό περιβάλλον) ότι οι Τοξικολογικές θα «δείχνουν» νοσοκομειακή ουσία ως εύρημα, η «Π» δίνει ένα επιπλέον στοιχείο του ιατρικού φακέλου της μικρής, χωρίς να ερμηνεύει επιστημονικά την αξία του, αλλά και να μην το ταυτίζει με την έρευνα που διενεργείται.

Πρόκειται για την ένδειξη «τροπονίνη» – ουσία της καρδιάς, που έπρεπε να ήταν έως 15 και εμφανίζεται στο…485!"

