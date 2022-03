Υγεία - Περιβάλλον

Ανεμβολίαστοι - Πρόστιμο 100 ευρώ: Ποιοι δεν θα το πληρώσουν

Κίνητρο εμβολιασμού για τους άνω των 60 ετών, με μη πληρωμή προστίμου, προανήγγειλε ο υπ. Υγείας Θανάσης Πλεύρης.

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο ο υπουργός Υγείας, Θανάσης Πλεύρης, να μην πληρώσουν το πρόστιμο των 100 ευρώ οι ανεμβολίαστοι άνω των 60 ετών, εφόσον κάνουν έστω και τώρα το εμβόλιο.

«Αυτό που θέλουμε και επιδιώκουμε είναι ο εμβολιασμός των πολιτών. Η κυβέρνηση εξετάζει να δοθεί κίνητρο σε ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών που θα πάνε τώρα να κάνουν το εμβόλιο και να μην πληρώσουν το πρόστιμο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πλεύρης, κατά τη συζήτηση στη Βουλή του νομοσχεδίου για την κύρωση της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και την παράταση της ισχύος μέτρων για την πανδημία.

Ακόμα, ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι τα όποια μέτρα αποκλιμάκωσης αποφασιστούν, τα οποία θα τεθούν σε ισχύ από 15 Απριλίου μέχρι 31 Αυγούστου, θα είναι σε συνάρτηση με την εισήγηση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων.

