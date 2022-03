Πολιτισμός

Μπρους Γουίλις: η αφασία βάζει τέλος στην υποκριτική

Με αφασία διαγνώστηκε ο πρωταγωνιστής και αποσύρεται από την υποκριτική.

Αποσύρεται από την υποκριτική ο δημοφιλής ηθοποιός Μπρους Γουίλις καθώς όπως έγινε γνωστό διαγνώστηκε με αφασία.

«Αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα υγείας και πρόσφατα διαγνώστηκε με αφασία, η οποία επηρεάζει τις γνωστικές του ικανότητες. Ως αποτέλεσμα αυτού και με πολλή προσοχή, ο Μπρους απομακρύνεται από την καριέρα που σήμαινε τόσα πολλά για αυτόν» αναφέρει ανακοίνωση της οικογένειας του που αναρτήθηκε στα social media.

«Αυτή είναι μια πραγματικά δύσκολη στιγμή για την οικογένειά μας και είμαστε τόσο ευγνώμονες για τη συνεχή αγάπη, τη συμπόνια και την υποστήριξή σας. Όπως λέει πάντα ο Μπρους, ”Ζήσ’ το” και μαζί σκοπεύουμε να κάνουμε ακριβώς αυτό», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η ανάρτηση της Ντέμι Μουρ:

