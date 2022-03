Οικονομία

Ενεργειακή κρίση: Μέτρα για τον εφοδιασμό της χώρας

Έκτακτη συνεδρίαση Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων για ενεργειακό. Τα σενάρια σε περίπτωση διακοπής τροφοδοσίας φυσικού αερίου από τη Ρωσία.

Πρόσθετες ποσότητες Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, αποθήκευση αερίου στην Ιταλία και αξιοποίηση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ είναι τα μέτρα που εξετάστηκαν στην έκτακτη συνεδρίαση της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων για τον ενεργειακό εφοδιασμό που πραγματοποιήθηκε απόψε.

Την σύσκεψη συγκάλεσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, προκειμένου να αξιολογηθούν όλα τα εναλλακτικά σενάρια για να διασφαλιστεί ο ομαλός ενεργειακός εφοδιασμός της χώρας, σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα «σενάρια» εκτείνονται χρονικά μέχρι το Μάρτιο του 2023.

Ειδικότερα, στη σύσκεψη αποφασίστηκαν τα εξής:

-Έως την Παρασκευή ο ΔΕΣΦΑ θα υποβάλει μελέτη αξιολόγησης κόστους - οφέλους στο ΥΠΕΝ για την προσθήκη μιας πλωτής δεξαμενής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) στον τερματικό σταθμό της Ρεβυθούσας.

-Έως την Τρίτη ο Διαχειριστής θα ενημερώσει το ΥΠΕΝ για την εξέλιξη των διαβουλεύσεων με την ιταλική SΝΑΜ, για τις δυνατότητες διατήρησης στρατηγικών αποθεμάτων φυσικού αερίου σε υπόγειες αποθήκες στην Ιταλία.

-Ο ΔΕΣΦΑ θα επικαιροποιήσει τις εκτιμήσεις του αναφορικά με τα επιπλέον φορτία LNG που θα χρειαστούν, σε περίπτωση ολικής διακοπής των ροών φυσικού αερίου από τη Ρωσία.

- Τα σενάρια θα καλύψουν τρεις χρονικές περιόδους:

Το χρονικό διάστημα Απριλίου - Οκτωβρίου 2022.

Το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου 2022 - Μαρτίου 2023.

Το χρονικό διάστημα Απριλίου 2022 - Μαρτίου 2023.

- Η ΔΕΠΑ Εμπορίας παρακολουθεί στενά τη διαθεσιμότητα των φορτίων LNG στις διεθνείς αγορές προκειμένου να προμηθευτεί επιπλέον φορτία εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

- Έως την Τρίτη η ΔΕΗ θα καταθέσει στο ΥΠΕΝ το ετήσιο πλάνο εξόρυξης λιγνίτη στα ορυχεία της, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των διαθέσιμων λιγνιτικών μονάδων.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν η γενική γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου, ο γενικός διευθυντής Ενέργειας του ΥΠΕΝ, Δημήτρης Τσαλέμης, ο πρόεδρος της ΡΑΕ, Αθανάσιος Δαγούμας, ο πρόεδρος της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης και β' αντιπρόεδρος της ΡΑΕ, Δημήτρης Φούρλαρης, η προϊσταμένη του Τμήματος Ενεργειακού Σχεδιασμού και Ασφάλειας Εφοδιασμού της ΡΑΕ, Μαρία Κερκίδου, η διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli, ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας, Κώστας Ξιφαράς, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Ιωάννης Κοπανάκης και ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ, Ιωάννης Μάργαρης.

