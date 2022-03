Πολιτική

Κόντρα Μαξίμου - Ανδρουλάκη για αυτοδυναμία και κυβέρνηση συνεργασίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην αντεπίθεση πέρασε το κυβερνητικό στρατόπεδο, μετά από όσα υποστήριξε ο κ. Ανδρουλάκης για τους στόχους του κόμματος του στις εκλογές και την “επόμενη ημέρα”.

"Η εκδοχή Ανδρουλάκη για την αξιόπιστη απάντηση στις κρίσεις που ζούμε περνάει μέσα από τη συνεργασία με τον κ. Τσίπρα", τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου απαντώντας σε όσα είπε ο πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ στο συνέδριο του Οικονομικού Ταχυδρόμου.

Ο κ. Ανδρουλάκης τάχθηκε υπέρ των προγραμματικών συνεργασιών - και μάλιστα από τον πρώτο γύρο των εκλογών, σημειώνοντας ότι αυτό που θα επιδιώξει είναι η αλλαγή των συσχετισμών, με ένα μεγάλο ποσοστό για το κόμμα του, το οποίο στη συνέχεια θα γίνει ο κορμός μίας σοσιαλδημοκρατικής κυβέρνησης.

Ανδρουλάκης: όχι σωσίβιο σε Κυβέρνηση που βυθίζεται στα λάθη

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, ανέφερε πως ο ελληνικός λαός θα καθορίσει τους συσχετισμούς και ότι ο ίδιος φιλοδοξεί να έχει ένα μεγάλο ποσοστό το Κίνημα, ώστε «να πάρουμε την εντολή και να πρωταγωνιστήσουμε ως σοσιαλδημοκρατικός κορμός σε μια κυβέρνηση, που δεν θα είναι της φθοροποιού στασιμότητας όπως είναι η κυβέρνηση της ΝΔ. Ο κ. Μητσοτάκης βλέπει ότι δεν του βγαίνουν τα κουκιά και αλλάζει στρατηγική. Εκεί που έλεγε «μόνο αυτοδυναμία», τώρα κάνει πολιτική τα προσωπικά του αδιέξοδα. Επειδή θεωρώ οπορτουνισμό την αλλαγή στάσης της ΝΔ, σωσίβιο σε μια κυβέρνηση που βυθίζεται στα λάθη της, στην αλαζονεία της , στην έλλειψη στρατηγικού σχεδίου για την χώρα, δεν πρόκειται να δώσω» .

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε το δίλημμα των εκλογών, λέγοντας «το βράδυ των πρώτων εκλογών φιλοδοξώ το κόμμα μας να είναι στην όχθη των νικητών και να καθορίσει βάσει των συσχετισμών που θα επιλέξει ο λαός, το σχέδιο μας. Στην όχθη των ηττημένων τότε θα είναι και η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Όποιος πραγματικά πιστεύει στις προγραμματικές συνεργασίες, θα το αποδείξει από την 1η Κυριακή. Όλα τα υπόλοιπα είναι στυγνοί τακτικισμοί».

Η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου

«Ο Πρωθυπουργός, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, έκανε χθες ένα απολύτως θεσμικό σχόλιο περί ενδεχόμενου σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας, αν αυτό επιβάλλει η λαϊκή ψήφος. Η ισχυρή πεποίθηση του Πρωθυπουργού είναι ότι η χώρα χρειάζεται σταθερή και αποτελεσματική διακυβέρνηση, ιδίως μέσα σε ένα περιβάλλον πολλαπλών και επάλληλων διεθνών κρίσεων. Και η αυτοδυναμία είναι το μέσον για αυτό το σκοπό.

Ο κ. Ανδρουλάκης απέκλεισε σήμερα ξεκάθαρα τη συνεργασία με όποιον δεν ασπάζεται την σοσιαλδημοκρατία. Η ΝΔ είναι γνωστό ότι δεν ανήκει σε αυτή την ομάδα. Είναι προφανές λοιπόν, ότι η δική του εκδοχή της αξιόπιστης απάντησης στις κρίσεις που ζούμε περνάει μέσα από τη συνεργασία με τον κ. Τσίπρα. Αν και απέχουμε περισσότερο από ένα χρόνο από τις εκλογές, το διακύβευμα είναι ξεκάθαρο. Φυσικά οι πολίτες θα αποφασίσουν στο τέλος της τετραετίας».

Σε απάντηση προς τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, το ΚΙΝΑΛ αναφέρει «Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής διατύπωσε και σήμερα τις ξεκάθαρες και σταθερές θέσεις του Κινήματος στο ζήτημα των προγραμματικών συνεργασιών. Οι δηλώσεις του κ. Οικονόμου επιβεβαιώνουν ότι η ΝΔ επιστρατεύει τις συνεργασίες όχι γιατί τις πιστεύει, αλλά γιατί αναζητά σωσίβιο τώρα που βλέπει την αυτοδυναμία να της κουνά το μαντήλι».

Ειδήσεις σήμερα:

Η Ρούλα Πισπιρίγκου συνελήφθη για τον θάνατο της Τζωρτζίνας

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Λέων: η Τζωρτζίνα είχε βασανιστικό θάνατο (βίντεο)

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης