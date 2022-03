Αθλητικά

Απόλλων Πατρών - Λαύριο: βήμα παραμονής και… μπελάδες

Το αποτέλεσμα του εξ αναβολής αγώνα στην Πάτρα ικανοποιεί πλήρως την μια ομάδα, ενώ βάζει σε πιθανές περιπέτειες την άλλη.

Αποφασιστικό βήμα παραμονής έκανε ο Απόλλων στην Πάτρα, μετά τη νίκη του με 72-62 επί του Λαυρίου, σε εξ αναβολή αναμέτρηση της 17ης αγωνιστικής στην Α1 Ανδρών/Basket League.

Οι Αχαιοί μετέτρεψαν την αναμέτρηση σε παράσταση για ένα ρόλο, βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 6-12, ενώ έβαλαν σε... μπελάδες το Λαύριο, το οποίο με ρεκόρ 7-11 βλέπει την 8η θέση και τη συμμετοχή του στα πλέι οφ να απειλείται.

Ο Απόλλων Πατρών αιφνιδίασε από το πρώτο τζάμπολ το Λαύριο και στο 3΄ προηγήθηκε με 10-0, βάζοντας με το... καλημέρα τους φιλοξενούμενους σε μειονεκτική θέση.

Με 50% στα τρίποντα και έλεγχο των ριμπάουντ, οι γηπεδούχοι όχι μόνο δεν απειλήθηκαν, αλλά έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο στο +13 (25-12). Χωρίς διάθεση για... ντέρμπι, οι Αχαιοί ήλεγξαν τον αγώνα και στη δεύτερη περίοδο εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +18 στο τέλος του ημιχρόνου (41-23).

Στην επανάληψη και με το Λαύριο να μην μπορεί να αντιδράσει, απόρροια των απογοητευτικών ποσοστών ευστοχίας του, ο αγώνας δεν έκρυβε ανατροπές, με τους Αχαιούς να κλείνουν την τρίτη περίοδο με το μη αναστρέψιμο +20 (64-44). Στον... επίλογο της αναμέτρησης οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, μείωσαν στους 10 πόντους, αλλά μέχρι εκεί...

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Σίμονς με 20 πόντους και 6 ασίστ, ενώ πολύτιμος ήταν και ο Τσαλμπούρης με νταμπλ νταμπλ σε πόντους (14) και ριμπάουντ (10). Από το Λαύριο ξεχώρισε ο Σάβατζ με 12 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 25-12, 41-23, 64-44, 72-62

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Παπαπέτρου, Συμεωνίδης, Σταματόπουλος

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ. (Βετούλας): Μπόγρης 6, Τσαλμπούρης 14 (3), Ζουμπος 6 (2), Σίμονς 20 (3), Μήτρου-Λονγκ 4, Τσιακμας 5 (1), Διαμαντάκος 8, Δίπλαρος 3 (1), ΜακΛιν 4, Ντέιβις 2, Μακλάφιν.

ΛΑΥΡΙΟ (Καμπερίδης): Βον 10, Σάβατζ 12, Μουράτος 2, Ουίλιαμς 6 (2), Κακλαμανάκης 4, Νικολαΐδης 11 (1), Αμινού 5, Πηλάβιος 5 (1), Περσίδης 1, Γερομιχαλός 2, Βουλγαρόπουλος 4.

