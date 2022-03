Αθλητικά

Ποδόσφαιρο γυναικών: ρεκόρ φιλάθλων σε αγώνα Μπαρτσελόνα - Ρεάλ (εικόνες)

Το παγκόσμιο ρεκόρ θεατών σε αγώνα γυναικείου ποδοσφαίρου “έσπασε” την Τετάρτη στο “Καμπ Νου”.

Η Μπαρτσελόνα έσπασε απόψε (30/3) το ρεκόρ προσέλευσης θεατών σε αγώνα γυναικείου ποδοσφαίρου, καθώς 91.553 φίλαθλοί της παρακολούθησαν το θρίαμβο των «μπλαουγκράνα» επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 5-2 στο «Καμπ Νου» και την εμφατική πρόκρισή τους στα ημιτελικά του Champions League γυναικών, με συνολικό σκορ 8-3.

Το νέο ρεκόρ των Καταλανών, προσπέρασε την προηγούμενη καλύτερη επίδοσή συλλόγου, που κατείχε η Ατλέτικο Μαδρίτης από το 2019, με την παρουσία 60.739 θεατών στον αγώνα κόντρα στην Μπαρτσελόνα για το πρωτάθλημα Ισπανίας.

Παράλληλα, ξεπέρασε και το ρεκόρ προσέλευσης κόσμου σε αγώνα γυναικών, που είχε καταγραφεί στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1999 ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην Κίνα, όπου είχαν δώσει το «παρών» 90.195 θεατές στο γήπεδο «Rose Bowl» της Πασαντίνα.

«Είμαι πραγματικά άφωνη... Είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Ένα τόσο γεμάτο γήπεδο σε αγώνα μας. Η μόνη απάντηση που μπορούμε να δώσουμε είναι μέσα από τη δουλειά, την εξέλιξή μας και τις νίκες, για να τους το ανταποδώσουμε» δήλωσε αμέσως μετά τη μεγάλη νίκη επί της Ρεάλ, η σταρ της γυναικείας ομάδας της «Μπάρτσα», Αλέξια Πουτέγιας, εκστασιασμένη απ' την παρουσία του κόσμου της Μπαρτσελόνα.

