“The 2Night Show” - Γιώργος Περρής: Γιατί επέλεξα να πω ότι είμαι ομοφυλόφιλος

Ο τραγουδιστής μίλησε για τον βίαιο χωρισμό των γονιών του, την αποξένωση με τον αδελφό του και τη αγάπη του για τη μουσική

Καλεσμένος στο "The 2Night Show" βρέθηκε ο τραγουδιστής Γιώργος Περρής.

Ο τραγουδιστής μίλησε για τον βίαιο χωρισμό των γονιών του, την αποξένωση με τον αδελφό του, τη διέξοδο που βρήκε στη μουσική αλλά και τη σεξουαλικότητά του.

Σε μία κουβέντα από καρδιάς, ο Γιώργος Περρής αναφέρθηκε για το coming out που ποτέ δεν χρειάστηκε να κάνει, καθώς ποτέ δεν έκρυψε τις επιλογές που έκανε στην προσωπική του ζωή, τις πόρτες που είδε να κλείνουν λόγω της σεξουαλικής του ταυτότητας και την επιθυμία του να αποκτήσει οικογένεια και παιδιά.

Ο Γιώργος Περρής ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία σχέση με τον Βαγγέλη Περρή, ούτε με τη Σύρο. Ο ίδιος μίλησε για την πορεία του και πώς αυτή άλλαξε από τη στιγμή μου άρχισε να συνεργάζεται με τη Lara Fabian.

«Δεν ξέρω αν η μουσική επέλεξε εμένα ή το αντίθετο. Στα 4 μου ανακοίνωσα στη μητέρα μου ότι θα γίνω τραγουδιστής. Ήταν η μοναδική μου διέξοδος, γιατί τα παιδικά μου χρόνια ήταν δύσκολα, είχαμε πολλές δυσκολίες», δήλωσε και εξήγησε:

«Ήταν ένα διαζύγιο βίαιο, που ένα παιδί είναι δύσκολο να το αντιμετωπίσει και να το αξιολογήσει. Η μουσική μου έδωσε ελευθερία».

Για τον χωρισμό των γονιών του και τον αδερφό του: «Χωριστήκαμε με τον αδερφό μου, εκείνος έμεινε με τον μπαμπά. Νομίζω ότι όταν σπάει ένα σπίτι, για έναν παιδί 4 ετών είναι πολύ βίαιο. Μετά και αυτό με τον αδερφό μου, μεγαλώσαμε σε δύο διαφορετικά σπίτι και για πολλά χρόνια ήμασταν σαν ξένοι. Η μουσική ήταν ο μοναδικός τρόπος που ένιωθα ότι μπορώ να αγαπήσω και να αγαπηθώ».

Για τη σεξουαλικότητά του: «Δεν αισθάνομαι ότι έκανα coming out γιατί δεν είχα κάνει ποτέ coming in. Όπως ζούσα τη ζωή μου μέχρι χθες, θα τη ζω και αύριο. Ούτε θεωρώ ότι μίλησα για τη σεξουαλικότητά μου αλλά ανοιχτά για τη ζωή μου. Επέλεξα να πω ότι είμαι ένας ομοφυλόφιλος άνδρας, γιατί ακόμα και σήμερα ένας από τους λόγους που οι έφηβοι κάνουν απόπειρες αυτοκτονίας, είναι αυτός. Για εμένα είναι θέμα πολιτικής στάσης στη ζωή κι η ευθύνη που αισθάνεται μέσα στην κοινωνία» είπε ο Γιώργος Περρής.

«Ο λόγος που επέλεξα να πω ότι είμαι ένας ομοφυλόφιλος άντρας είναι γιατί έχω δει ιστορίες κι έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα από παιδιά. Οι ιστορίες που υπάρχουν είναι απίστευτες. Θεωρώ ότι έχω ένα κομμάτι ευθύνης με τη μουσική αλλά και ποιος είναι ο τρόπος που τοποθετούμαι σε κάποια ζητήματα. Εάν με το να μιλήσω ανοιχτά για τη ζωή μου, μπορώ να βοηθήσω κάποιον όπου και να είναι, έχω εκπληρώσει ένα μέρος της κοινωνικής μου ευθύνης» σημείωσε ο Γιώργος Περρής.

Τέλος, ανακοίνωσε τη μελλοντική συνεργασία του με την Ελευθερία Αρβανιτάκη και με τη μελωδική του φωνή ερμηνεύει ένα αγαπημένο του τραγούδι.





