Νεκρά παιδιά στην Πάτρα – Γαλεντέρης: Ο θάνατος με κεταμίνη δεν είναι ακαριαίος

Ο ιατροδικαστής εξηγεί πώς χορηγείται, πώς λειτουργεί και πώς προκαλεί το θάνατο σε όποιον του χορηγηθεί.

Για την ουσία κεταμίνη, που βρέθηκε στον οργανισμό της 9χρονης Τζωρτζίνας και προκάλεσε το θάνατό της, μίλησε ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Εξήγησε πως πρόκειται για αναισθητικό φάρμακο που βοηθά στη διασωλήνωση. «Αν δοθεί σε μεγάλη, ενδοβλέφια ποσότητα μπορεί να σταματήσει την αναπνοή» και να οδηγήσει σε θάνατο.

Αναφορικά με την ποσότητα που βρέθηκε στον οργανισμό του παιδιού είπε πως, πρόκειται για μεγάλη ποσότητα, αφού η κεταμίνη χορηγείται ανάλογα με τα κιλά, «όσο πιο μικρόσωμος είναι κάποιος, τόσο πιο λίγη πρέπει να είναι η ποσότητα».

Ερωτηθείς σχετικά με το αν η 9χρονη είχε βασανιστικό θάνατο, απάντησε πως η κεταμίνη «προκαλεί σταδιακή επιβράδυνση της αναπνοής, μπορεί να προκαλέσει και επιληπτική κρίση και ο θάνατος δεν είναι ακαριαίος».

Τέλος, εξήγησε πως η διάρκεια της δράσης της ουσίας είναι μικρή, αφού σταματά μετά από 20 λεπτά, όμως «η ουσία είναι ανιχνεύσιμη και μετά θάνατον, γι ‘αυτό και ανιχνεύτηκε».

