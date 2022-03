Αθλητικά

Εθνικός – πόλο: Οι “γοργόνες” του “Αυτοκράτορα” στην κορυφή της Ευρώπης

Την κατάκτηση του LEN Trophy πανηγύρισαν χθες ο Εθνικός Πειραιώς, επικρατώντας και στον δεύτερο τελικό της ουγγρικής Ντουναουιβάρος.

Είχε δρομολογηθεί από το πρώτο παιχνίδι και δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς... Ο Εθνικός κατέκτησε με πανηγυρικό τρόπο το δεύτερο LEN Trophy γυναικών στην ιστορία του, νικώντας και στον δεύτερο τελικό την ουγγρική Ντουναουιβάρος με 14-9. Με "προίκα" το υπέρ τους 12-8 του πρώτου αγώνα και την υποστήριξη των φιλάθλων τους στο "Πέτρος Καπαγέρωφ", οι παίκτριες της Αντιγόνης Ρουμπέση επανέλαβαν την επιτυχία του 2010 και έδωσαν το έναυσμα για τη... μεγάλη εβδομάδα της ελληνικής υδατοσφαίρισης, που μπορεί να ολοκληρωθεί στο ίδιο κολυμβητήριο την Κυριακή (3/4), με την κατάκτηση της Euroleague από την Ολυμπιακό.

Η πρώτη αλληλουχία φάσεων ήταν αρκετή για να απογοητεύσει τις Μαγυάρες, που γνώριζαν έτσι κι αλλιώς ότι είχαν πολύ δύσκολο έργο. Η τρομερή απόκρουση της Τζόνσον σε κοντινό σουτ της Σάμπο σε παίκτρια παραπάνω και το παλικαρίσιο γκολ της 'Αλκηστης Μπενέκου από τα 2μ. ήταν το... ορεκτικό σε ένα πρώτο οκτάλεπτο απόλυτης κυριαρχίας του Εθνικού. Με την Τζόνσον να πιάνει τα πάντα (νικήθηκε μόνο από πέναλτι) και 4/4 στην παίκτρια παραπάνω, οι "κυανόλευκες" προηγήθηκαν 5-1 και μετέτρεψαν από νωρίς τον δεύτερο τελικό σε... πάρτι.

Τα γκολ της Σίλαγκι επέτρεψαν στην Ντουναουιβάρος να μειώσει προσωρινά σε 6-4, αλλά Ιωάννα Χαραλαμπίδη και Καρολίνα Ιωάννου ανέβασαν ξανά τη διαφορά στο +4 (8-4) στο ημίχρονο. Το υπόλοιπο του αγώνα ήταν τυπική διαδικασία, με την Ασλεϊ Τζόνσον να δίνει ένα πραγματικό σόου και να γνωρίζει την αποθέωση 3΄45΄΄ πριν τη λήξη, όταν η Ρουμπέση την αντικατέστησε με την Ελένη Σωτηρέλη.

Τα οκτάλεπτα: 5-1, 3-3, 3-2, 3-3

Η εξέλιξη του σκορ: 1-0 Αλκ. Μπενέκου (φουνταριστός), 2-0 Ιωάνου (π.π.), 3-0 Κοντονή (π.π.), 4-0 Ιωάννου (π.π.), 4-1 Σίλαγκι (πέναλτι), 5-1 Παρκς (π.π.), 5-2 Γκάρντα (π.π.), 6-2 Ελληνιάδη (π.π.), 6-3 Σίλαγκι (περιφέρεια), 6-4 Σίλαγκι (π.π.), 7-4 Ι. Χαραλαμπίδη (περιφέρεια), 8-4 Ιωάννου (κόντρα), 9-4 Ι. Χαραλαμπίδη (κόντρα), 10-4 Ελληνιάδη (περιφέρεια), 10-5 Γκουρισάτι (π.π.), 11-5 Αλκ. Μπενέκου (φουνταριστός), 11-6 Μούτσι (π.π.), 11-7 Μαϊέ (φουνταριστός), 12-7 Στεφ. Χαραλαμπίδη (π.π.), 13-7 Παρκς (π.π.), 13-8 Γκάρντα (πέναλτι), 13-9 Γκουρισάτι (κόντρα), 14-9 Αλκ. Μπενέκου (πέναλτι).

Ο Εθνικός είχε 7/12 με παίκτρια παραπάνω, 1/1 πέναλτι, 2 γκολ από την περιφέρεια, 2 από θέση φουνταριστού και 2 στην κόντρα

Η Ντουναουιβάρος είχε 4/10 με παίκτρια παραπάνω, 2/2 πέναλτι, 1 γκολ από την περιφέρεια, 1 από θέση φουνταριστού και 1 στην κόντρα.

Διαιτητές: Καμπάνας (Ισπανία), Τσβαρτ (Ολλανδία)

ΕΘΝΙΚΟΣ (Αντιγόνη Ρουμπέση): Σωτηρέλη, Ιωάννου 3, Ι. Χαραλαμπίδη 2, Ελληνιάδη 2, Κοντονή 1, Παρκς 2, Χατζηκυριακάκη, Αλκ. Μπενέκου 3, Ρακιντζή, Στεφ. Χαραλαμπίδη 1, Ιόλη Μπενέκου, Μπάκοτς, Τζόνσον

ΝΤΟΥΝΑΟΥΙΒΑΡΟΣ (Ατίλα Μίχοκ): Μάτσκο, Σίλαγκι 3, Σάιμπεν, Γκουρισάτι 2, Χόρβατ, Μαϊέ 1, Σάμπο, Γκάρντα 2, Μούτσι 1, Σομογκιβάρι, Παλ, Σέλακ, Μπούις

