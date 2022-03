Οικονομία

Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός: Που θα πάνε τα επιπλέον 2 δις ευρώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Κυβέρνηση ενισχύει το «οπλοστάσιο» της για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση και το «τσουνάμι» της ακρίβειας.

Χωρίς ακόμα να έχει εξελιχθεί όλο το εύρος και το βάθος της ενεργειακής κρίσης και των πληθωριστικών πιέσεων, η κυβέρνηση προχωρά την ερχόμενη εβδομάδα στην κατάθεση συμπληρωματικού προϋπολογισμού για φέτος. Κίνηση η οποία προοιωνίζει ότι η κυβέρνηση ενισχύει περαιτέρω τις «γραμμές άμυνας» για τυχόν νέα μέτρα στήριξης, εφόσον απαιτηθεί, ανάλογα με τις εξελίξεις.

Στον συμπληρωματικό προϋπολογισμό θα προβλέπεται αύξηση των δαπανών κατά 2 δισ. ευρώ για το 2022. Οι επιπλέον δαπάνες αναμένεται να δώσουν στην κυβέρνηση τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει:

μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί, όπως η έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε 1,74 εκατ. χαμηλοσυνταξιούχους, δικαιούχους τους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και αναπηρικού επιδόματος ΟΠΕΚΑ, ανασφάλιστους υπερήλικες, δικαιούχους του επιδόματος παιδιού. Η συγκεκριμένη ενίσχυση αναμένεται να καταβληθεί πριν το Πάσχα.

την επέκταση του προγράμματος «Συν-εργασία» το επόμενο δίμηνο, δηλαδή Απρίλιο και Μάιο

την κάλυψη αναγκών φορέων της γενικής κυβέρνησης όπως π.χ. δήμοι, λόγω της ενεργειακής κρίσης

μέτρα που μπορεί να σχετίζονται με πιθανή επέκταση ορισμένων από εκείνα που έχουν ήδη ληφθεί όπως για παράδειγμα πιθανή επέκταση της επιδότησης των καυσίμων κι άλλων που μπορεί να χρειαστεί να αποφασιστούν το επόμενο χρονικό διάστημα.

Όπως εξήγησε ο υπουργός Οικονομικών, η αύξηση των δαπανών κατά 2 δισ. ευρώ δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει αντίστοιχα αύξηση του ελλείμματος, δηλαδή κατά περίπου 1,2% του ΑΕΠ. Αντίθετα θα δώσει τη δυνατότητα να «είμαστε έτοιμοι για πρόσθετες παρεμβάσεις στο μέλλον» τις οποίες, όπως είπε ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, «δεν έχουμε ακόμη επεξεργασθεί και θα εξαρτηθούν από τις εξελίξεις». Βέβαια αυτό που επισημαίνεται σε όλους τους τόνους είναι ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να ενισχύει νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο μέτρο του δυνατού.

Στη φαρέτρα της κυβέρνησης για το επόμενο χρονικό διάστημα παραμένει η μείωση ΦΠΑ σε ορισμένα προϊόντα, με το Χρήστο Σταϊκούρα να διευκρινίζει χθες ότι είναι «πιθανόν να πάμε και σε τέτοιες παρεμβάσεις αλλά δεν είμαστε ακόμα εκεί». Πολλά θα εξαρτηθούν από τα περιθώρια του κρατικού προϋπολογισμού σε συνδυασμό με την διασφάλιση ότι μία τέτοια παρέμβαση θα ωφελήσει πραγματικά τους πολίτες.

Πηγή: naftemporiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Νταντάδες της Γειτονιάς”: Άνοιξε η πλατφόρμα για το Μητρώο επιμελητών

Καιρός: καταιγίδες, ζέστη και σκόνη την Πέμπτη

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα – Ρούλα Πισπιρίγκου: Πώς έφτασαν οι Αρχές στη σύλληψή της