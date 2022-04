Υγεία - Περιβάλλον

Όμικρον - Εμβόλιο Pfizer: δραστική μείωση του κινδύνου για νοσηλεία παιδιών

«Ο λόγος για ένα παιδί να κάνει ένα εμβόλιο Covid-19 είναι για να αποτραπούν σοβαρές επιπλοκές της λοίμωξης από τον κορονοϊό, συμπεριλαμβανομένης της νοσηλείας» τονίζει η επικεφαλής ερευνήτρια.







Τα παιδιά 5 έως 11 ετών που έκαναν το εμβόλιο Pfizer/BioNTech κατά του κορονοϊού, είχαν 68% μικρότερη πιθανότητα να χρειαστούν νοσηλεία στη διάρκεια του κύματος της παραλλαγής Όμικρον, σε σχέση με τα ανεμβολίαστα συνομήλικα παιδιά, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική μελέτη.

Από την άλλη, οι έφηβοι 12 έως 18 ετών που έκαναν δύο δόσεις του εμβολίου, είχαν περίπου 40% μικρότερο κίνδυνο εισαγωγής στο νοσοκομείο λόγω της λοίμωξης Όμικρον. Όμως ο κίνδυνος πιο σοβαρής νόσου και διασωλήνωσης ή θανάτου σε αυτή την ηλικιακή ομάδα ήταν σχεδόν 80% μικρότερος.

Οι ερευνητές των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων (CDC) των ΗΠΑ και του Νοσοκομείου Παίδων της Βοστώνης, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό "New England Journal of Medicine", ανέλυσαν στοιχεία για 267 παιδιά 5-11 ετών και 918 εφήβους 12-18 ετών με Covid-19 που νοσηλεύθηκαν σε 31 παιδιατρικά νοσοκομεία 23 πολιτειών κατά την περίοδο Ιουλίου 2021-Φεβρουαρίου 2022.

Το 88% των παιδιατρικών ασθενών που νοσηλεύθηκαν με Covid-19, ήσαν ανεμβολίαστοι και το 25% είχαν νοσήσει βαριά. Στις ηλικίες 5-11 των ασθενών το 92% ήσαν ανεμβολίαστοι και το 16% νόσησαν βαριά. Στις ηλικίες 12-18 ετών το 87% ήσαν ανεμβολίαστοι και το 27% νόσησαν βαριά (από αυτούς το 93% ήσαν ανεμβολίαστοι, ενώ δύο πέθαναν).

Μεταξύ των παιδιών 5-11 ετών δύο δόσεις Pfizer/BioNTech εμφάνισαν 68% αποτελεσματικότητα στην αποτροπή της νοσηλείας στη διάρκεια κυκλοφορίας της Όμικρον στην κοινότητα. Μεταξύ των εφήβων 12-18 ετών ο εμβολιασμός εμφάνισε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα 92% κατά του κινδύνου νοσηλείας των εφήβων λόγω λοίμωξης με παραλλαγή Δέλτα, έναντι αποτελεσματικότητας 40% έναντι της Όμικρον. Όσον αφορά όμως την αποτροπή της βαριάς και απειλητικής για τη ζωή νόσου, ο εμβολιασμός των εφήβων ήταν 96% αποτελεσματικός κατά την περίοδο επικράτησης της Δέλτα και 79% κατά την επόμενη περίοδο της Όμικρον.

Το εμβόλιο Pfizer/BioNTech έγινε διαθέσιμο στις ηλικίες 16-18 ετών τον Δεκέμβριο 2020, στις ηλικίες 12-15 ετών τον Μάιο 2021 και στα παιδιά 5-11 ετών τον Οκτώβριο 2021. Όμως πολλοί γονείς εμφανίζονται ακόμη διστακτικοί να εμβολιάσουν τα παιδιά τους, έτσι έως τα μέσα Μαρτίου 2022 μόνο το 57% των εφήβων 12-17 ετών και το 27% των παιδιών 5-11 ετών είχαν κάνει δύο δόσεις, σύμφωνα με το CDC και την Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής.

"Ο λόγος για ένα παιδί να κάνει ένα εμβόλιο Covid-19 είναι για να αποτραπούν σοβαρές επιπλοκές της λοίμωξης από τον κορονοϊό, συμπεριλαμβανομένης της νοσηλείας. Η νέα μελέτη δείχνει ότι ο εμβολιασμός μειώνει αυτό τον κίνδυνο σημαντικά στα παιδιά 5-11 ετών. Και μολονότι ο εμβολιασμός παρείχε χαμηλότερη προστασία στους εφήβους έναντι της νοσηλείας λόγω Όμικρον, σε σχέση με τη Δέλτα, παρόλα αυτά απέτρεψε την βαριά νόσο και από τις δύο αυτές παραλλαγές", δήλωσε η επικεφαλής ερευνήτρια δρ 'Αντριαν Ράντολφ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ και του Νοσοκομείου Παίδων της Βοστώνης.

"Ελπίζουμε ότι τα ευρήματα μας θα βοηθήσουν τους γονείς να πάρουν την απόφαση να εμβολιάσουν τα παιδιά τους και τους εφήβους κατά της Covid-19. Τα οφέλη σαφώς υπερτερούν έναντι των κινδύνων, καθώς οι σοβαρές λοιμώξεις στην παιδική ηλικία μπορεί να έχουν μακροχρόνιες συνέπειες", πρόσθεσε.

