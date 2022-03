Οικονομία

Σκρέκας στον ΑΝΤ1: Επιδότηση 600 εκατομμυρίων τον Απρίλιο για το ρεύμα

Τα μέτρα για την ακρίβεια στην ενέργεια και η χθεσινή σύσκεψη στο υπουργείο Ενέργειας.

«Η ομαλότητα του εφοδιασμού της χώρας με φυσικό αέριο» είναι η προτεραιότητα της κυβέρνησης και του υπουργείου Ενέργειας, δήλωσε ο Υπουργός Κώστας Σκρέκας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Αναφερόμενος στη χθεσινή συνεδρίαση που έγινε στο υπουργείο, είπε ότι, στόχος της ήταν «να διασφαλίσουμε με συγκεκριμένα μέτρα ότι δεν θα ξεμείνουμε, αν εφαρμοστεί το χείριστο σενάριο, της διακοπής της προμήθειας φυσικού αερίου στην Ευρώπη».

Αναφορικά με τα μέτρα για την ακρίβεια στην ενέργεια, ο Κώστας Σκρέκας είπε πως, κινούνται σε δύο άξονες.

Αφενός «τα μέτρα απορρόφησης των αυξήσεων, μέσω επιδοτήσεων, αφετέρου την κατάθεση προτάσεων στην Ευρώπη, ώστε να δημιουργηθεί μηχανισμός για να μειωθούν ή να απορροφηθούν οι αυξήσεις».

Πρόσθεσε δε ότι, «στα κοινωνικά τιμολόγια απορροφούμε σχεδόν το σύνολο της επιβάρυνσης» και παραδέχθηκε ότι το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας ήταν «δυσβάσταχτο και πριν από την κρίση», τώρα είπε «συνεχίζουμε να εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο στήριξης».

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί τον Απρίλιο για τη στήριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριών είναι στα 600 εκατομμύρια ευρώ, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Ενέργειας.

Ερωτηθείς για τη ρήτρα αναπροσαρμογής στους λογαριασμούς του ρεύματος εξήγησε πως «υπολογίζει ποια είναι η αύξηση στην τιμή του ρεύματος», συμπληρώνοντας ότι, «εμείς θέλαμε να υπάρχει ρήτρα για να καταλαβαίνει ο καταναλωτής ποια είναι η αύξηση».

