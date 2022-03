Life

Όσκαρ 2022: “Έσπασε” τη σιωπή του ο Κρις Ροκ για το χαστούκι από τον Γουίλ Σμιθ

Ο Κρις Ροκ μέχρι χθες δεν είχε δώσει καμία απάντηση. Τι είπε για το περιστατικό

Η φετινή τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ ήταν άκρως επεισοδιακή, καθώς η σάτιρα του παρουσιαστή ενόχλησε τον Γουίλ Σμιθ.

Ο ηθοποιός που κέρδισε και το πρώτο του βραβείο φέτος αντέδρασε στο σχόλιο του Κρις Ροκ για την γυναίκα του και ανέβηκε στην σκηνή και τον χαστούκισε.

Μετά από αυτό παραδέχτηκε ότι ήταν λάθος του και ζήτησε συγγνώμη, ωστόσο ο Κρις Ροκ μέχρι χθες δεν είχε δώσει καμία απάντηση.

Τελικά έσπασε τη σιωπή του και δήλωσε πως ακόμα επεξεργάζεται αυτό που συνέβη.

«Αφήστε με να είμαι στενοχωρημένος», είπε ο Ροκ με δάκρυα στα μάτια στην περιοδεία του για την παράσταση Ego Death. «Δεν έχω πολλά λόγια να πω για αυτό, οπότε αν ήρθατε εδώ για αυτό...» πρόσθεσε, λέγοντας: «Είχα γράψει μια ολόκληρη σειρά πριν από αυτό το Σαββατοκύριακο».

«Ακόμα επεξεργάζομαι αυτό που συνέβη, οπότε κάποια στιγμή θα μιλήσω για αυτό. Θα είναι σοβαρό. Θα είναι αστείο, αλλά αυτή τη στιγμή θα πω μερικά αστεία», ανέφερε.

Πηγή: Independent

