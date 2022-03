Κόσμος

Ισχυρός σεισμός στη Νέα Καληδονία

Προειδοποίηση για τσουνάμι εξέδωσε η αρμόδια υπηρεσία.

Σεισμός μεγέθους 6,8 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στα ανοικτά της Νέας Καληδονίας, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS).

Σύμφωνα με το USGS, ο σεισμός σημειώθηκε στις 16:44 τοπική ώρα (08:44 ώρα Ελλάδας) σε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, 279 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ταντίν.

Το Αμερικανικό Σύστημα Προειδοποίησης Τσουνάμι εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι νοτιοανατολικά των νησιών Λουαγιοτέ.

