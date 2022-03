Υγεία - Περιβάλλον

Καιρός – Αφρικανική σκόνη: Κορυφώνεται το φαινόμενο

Πότε και πού αναμένεται να συγκεντρωθεί μεγαλύτερη ποσότητα αφρικανικής σκόνης.

Κορύφωση θα παρουσιάσει, σήμερα και αύριο, το έντονο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης, σύμφωνα με το προγνωστικό σύστημα DUSTMETEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα υποδεικνύουν ότι οι υψηλότερες συγκεντρώσεις σκόνης στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα καταγραφούν την Πέμπτη και την Παρασκευή. Η συγκέντρωση σκόνης αναμένεται να ξεπερνά σε πολλές περιοχές τα 100 μg/m3 (μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα) και σε μερικές περιπτώσεις όπως στην Αθήνα να φθάνει τα 300, ενώ στην Κέρκυρα να προσεγγίζει τα 500.

Λόγω των αυξημένων συγκεντρώσεων σκόνης, τα φαινόμενα (βροχές/καταιγίδες) που αναμένεται να σημειωθούν, θα έχουν σε πολλές περιπτώσεις χαρακτηριστικά λασποβροχής. Σταδιακή απομάκρυνση των υψηλών συγκεντρώσεων σκόνης αναμένεται από το απόγευμα του Σαββάτου και από τα βορειοδυτικά.

