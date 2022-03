Αθλητικά

F1: Και τρίτο γκραν πρι στις ΗΠΑ

Μετά το Όστιν του Τέξας και το Μαϊάμι, το Λας Βέγκας παίρνει την σκυτάλη.

Και επίσημα το Λας Βέγκας θα έχει το δικό του γκραν πρι και θα δώσει τη δική του λάμψη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φόρμουλα Ένα.

Η συμφωνία είναι γεγονός και το Λας Βέγκας θα φιλοξενήσει τον πρώτο του αγώνα Φόρμουλα Ένα την Ημέρα των Ευχαριστιών το 2023.

Η F1 ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις με τους αξιωματούχους του Λας Βέγκας και της Νεβάδα και πλέον οι ΗΠΑ θα έχουν και τρίτο γκραν πρι, μετά το Όστιν του Τέξας, το οποίο φιλοξενεί αγώνες από το 2012, και το Μαϊάμι, το οποίο θα κάνει ντεμπούτο τον Μάιο.

