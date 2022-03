Κόσμος

Δυτική Όχθη: Νεκροί Παλαιστίνιοι μετά από επιχείρηση του ισραηλινού στρατού

Τουλάχιστον δυο νέοι νεκροί από ισραηλινά πυρά σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας. «Κόλαση» στην περιοχή μετά το χτύπημα με 5 νεκρούς στο Τελ Αβίβ.

Τουλάχιστον δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα το πρωί σε επιδρομή του ισραηλινού στρατού στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανακοίνωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Οι δύο Παλαιστίνιοι, ηλικίας 17 και 23 ετών, σκοτώθηκαν "από τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής οι οποίες διεξήγαγαν επιδρομή στην περιοχή της Τζενίν", πρόσθεσε το υπουργείο.

Άλλοι αξιωματούχοι έκαναν λόγο και για άλλους Παλαιστίνιους σοβαρά τραυματισμένους.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν εντείνει τις επιχειρήσεις τους στη Δυτική Όχθη από την Τετάρτη, μετά την επίθεση που σημειώθηκε την Τρίτη το βράδυ και στην οποία σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι στο Μπνέι Μπρακ, προάστιο του Τελ Αβίβ. Ο δράστης αυτής της επίθεσης ήταν ένας νεαρός Παλαιστίνιος που καταγόταν από το Γιααμπάντ, ένα χωριό κοντά στη Τζενίν.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι στρατιώτες και μέλη της συνοριοφυλακής "πραγματοποίησαν επιχείρηση" σήμερα το πρωί σε περιοχή της Τζενίν για να συλλάβουν "υπόπτους".

"Στη διάρκεια αυτής της επιχείρησης ένοπλοι Παλαιστίνιοι άνοιξαν πυρ εναντίον των στρατιωτών που απάντησαν ανοίγοντας πυρ", επεσήμανε ο στρατός, διευκρινίζοντας ότι ένας στρατιώτης τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

