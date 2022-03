Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: Ο διάλογος με τους αστυνομικούς τη στιγμή της σύλληψής της (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε κατά τη στιγμή της σύλληψης η Ρούλα Πισπιρίγκου στις αστυνομικές αρχές. Τι ερευνάται για την ουσία που βρέθηκε στις τοξικολογικές της Τζωρτζίνας.

Συνεχίζουν να σοκάρουν οι αποκαλύψεις για την υπόθεση του θανάτου των τριών παιδιών μετά και τη σύλληψη της μητέρας των παιδιών.

Λίγα λεπτά πριν τη σύλληψή της η Ρούλα Πισπιρίγκου έδινε συνέντευξη μέσω messenger και δήλωνε "η Τζωρτζίνα έπαιρνε ναρκωτικά - ηρεμιστικά, εκνευρίζομαι με όλα αυτά που γίνονται από τους δημοσιογράφους".

Αμέσως μετά, οι αστυνομικές αρχές χτύπησαν την πόρτα και ζήτησαν να τους ακολουθήσει. Τα πρώτα της λόγια τη στιγμή που τη συνέλαβαν.

Αστυνομικοί: Πρέπει να μας ακολουθήσετε

Ρούλα: Με μεγάλη μου χαρά

Σχετικά με το φάρμακο που χορηγήθηκε στη μικρή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι αρχές εικάζουν ότι έχει γίνει παράνομη παραγγελία από φαρμακαποθήκη.

Ερευνάται αν εκεί δούλευε κάποιος που γνώριζε η Ρούλα.

Ο κ.Αναστασόπουλος από την εφημερίδα "Πελοπόννησος" δήλωσε στην εκπομπή "ο Μάνος χθες ήταν στη δουλειά του και θα κληθεί να καταθέσει"

Η πρώτη αντίδραση του Μάνου Δασκαλάκη μετά τη σύλληψη της Πισπιρίγκου "από κανέναν δεν έχω ενοχλήσεις, όχι δεν μου είπαν να μεταβώ στην Αθήνα"

Σοκάρει αποκάλυψη του κ. Αναστασόπουλου για τα λόγια του Μάνου στη Ρούλα " για το ένα παιδί σε πιστεύω, για τα άλλα δύο δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά".

Ειδήσεις σήμερα:

Όσκαρ 2022: “Έσπασε” τη σιωπή του ο Κρις Ροκ για το χαστούκι από τον Γουίλ Σμιθ

Καιρός: καταιγίδες, ζέστη και σκόνη την Πέμπτη

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα – Ρούλα Πισπιρίγκου: Πώς έφτασαν οι Αρχές στη σύλληψή της