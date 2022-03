Κοινωνία

Απαγορευτικό απόπλου στο Ιόνιο

Ποια νησιά έχουν μείνει χωρίς ακτοπλοϊκά δρομολόγια εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Χωρίς ακτοπλοϊκά δρομολόγια είναι σήμερα η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά και η Ιθάκη εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Οι άσχημες καιρικές συνθήκες στα τρία νησιά του Ιονίου, με ανέμους 7-8 μποφόρ, δεν επιτρέπουν την εκτέλεση όλων των δρομολογίων.

Το απαγορευτικό ισχύει έως αργά το απόγευμα αλλά σύμφωνα με την πρόγνωση ίσως επεκταθεί και στα βραδινά δρομολόγια.

