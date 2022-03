Life

“Άγριες Μέλισσες”: Ξεκαθαρίσματα κι ένα παράνομος έρωτας στο Διαφάνι (εικόνες)

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική στη δραματική σειρά του ΑΝΤ1 "Άγριες Μέλισσες".

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Η Ζωή επιβεβαιώνεται πως ο Ακύλας κρύβεται πίσω απ’ τον θάνατο του Φίλιππου. Ο Δάκης ρίχνει όλο το φταίξιμο στη Ρένα, όμως ο Κωνσταντής έχει τους ενδοιασμούς του.

Ο Δούκας καταφέρνει να πετάξει τον Ακύλα έξω απ’ το έργο του αεροδρομίου. Στην πλατεία, οι Διαφανιώτες γιορτάζουν τις Απόκριες.

Η εμφάνιση του Δούκα και της Μυρσίνης θα χαλάσει το κέφι.

Η διάθεση της Ελένης θα χαλάσει ακόμα πιο πολύ μετά από τη συζήτηση που θα έχει με τη Μυρσίνη.

Το ίδιο βράδυ σ’ ένα ξέφρενο πάρτι μασκέ, θα υπάρξουν ξεκαθαρίσματα, σχέσεις θα κλονιστούν κι ένας παράνομος έρωτας θ’ ανθίσει, φέρνοντας καινούρια μπερδέματα σε όλους…

