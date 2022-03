Πολιτική

Οικονόμου: Στηρίζουμε την κοινωνία με πράξεις και έργα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκίνησε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών με τις εξελίξεις στην υπόθεση της Πάτρας.

Με τις εξελίξεις στην υπόθεση της Πάτρας ξεκίνησε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. «Το συναισθηματικό και ηθικό φορτίο του γεγονότος αυτού υπερβαίνει το προσωπικό όριο αντοχής των περισσοτέρων από μας για να μην πω όλων», τόνισε. «Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφραστεί η οδύνη και χρειάζεται βαθιά περίσκεψη και περισυλλογή». Είπε ακόμη ότι τα όργανα του κράτους δούλεψαν με σοβαρότητα, με συνέπεια, με μεθοδικότητα για να διερευνηθεί η υπόθεση και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Αλλά και ότι η Ελληνική Αστυνομία κάνοντας εξαιρετική δουλειά και στην υπόθεση αυτή συνδράμει τη Δικαιοσύνη. Χρειάζεται ψυχραιμία, σύνεση και εμπιστοσύνη στις αρχές έτσι ώστε να διαλευκανθούν τα γεγονότα από τα αρμόδια όργανα», υπογράμμισε.

Στη συνέχεια ο κ. Οικονόμου πέρασε στη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας επισημαίνοντας πως στη χώρα μας, όπως είναι γνωστό, εξετάζουμε συνεχώς σχέδια αντίδρασης και ανταπόκρισης σε σχέση με την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο σε περίπτωση διακοπής της ροής από τη Ρωσία.

Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα σε όλες τις τελευταίες κρίσεις δεν βρέθηκε ποτέ πίσω από τις εξελίξεις και τα διεθνή δεδομένα και αυτό θα εξακολουθήσει να κάνει όσο διαρκεί η κρίση. Αναφέρθηκε στη σύγκληση της ομάδας διαχείρισης κρίσεων από τον υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Σκρέκα προκειμένου να αξιολογηθούν όλα τα εναλλακτικά σενάρια διασφάλισης του ομαλού ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας σε περίπτωση ρωσικής κλιμάκωσης και ανέφερε αναλυτικά τις αποφάσεις που ελήφθησαν.

Προσέθεσε ότι παράλληλα εξετάζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο πιθανά προβλήματα σε ό,τι αφορά την προμήθεια συγκεκριμένων αγαθών τα οποία πολλές χώρες προμηθεύονται από τη Ρωσία και την Ουκρανία. «Στη χώρα μας τέτοιος κίνδυνος μέχρι στιγμής δεν υπάρχει», τόνισε και αναφέρθηκε ότι το ζήτημα απασχόλησε ευρεία διυπουργική σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό.

«Επιβεβαιώθηκε η ομαλή ροή της αγοράς και της λειτουργίας των παραγόντων της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και η απόλυτη επάρκεια των αγαθών. Αποφασίστηκε παράλληλα η εντατικοποίηση των ελέγχων για την αντιμετώπιση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και φαινομένων αισχροκέρδειας ενόψει μάλιστα και της πασχαλινής αγοράς», τόνισε. Όπως επίσης ανέφερε, επιβεβαιώθηκε ότι ο πρωτογενής τομέας θα εξακολουθήσει να έχει την αμέριστη στήριξη της κυβέρνησης καθώς επηρεάζεται άμεσα αλλά και αποτελεί ευαίσθητο πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης της κοινωνίας και ιδίως των πιο ευπαθών πολιτών προκειμένου να μειωθεί όσο το δυνατόν το βάρος των ανατιμήσεων. «Εξαντλούμε κάθε ευκαιρία και δημιουργούμε διαρκώς νέες δυνατότητες για την υπεράσπιση της κοινωνίας», είπε και προσέθεσε ότι ψηφίστηκε χθες τροπολογία του υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία αποσαφηνίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση έως την 21η Απριλίου έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους χαμηλοσυνταξιούχους, στους ανασφάλιστους υπερήλικες καθώς και στους δικαιούχους αναπηρικού επιδόματος, ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και επιδόματος παιδιού. Το συνολικό ύψος της παρέμβασης εκτιμάται στα 324 εκατ. ευρώ και αφορά σε 1,7 εκατ. δικαιούχους, περίπου 1,4 εκατ. νοικοκυριά και περισσότερα από 3,2 εκατ. μέλη των νοικοκυριών αυτών«.

Τόνισε πως «η κυβέρνηση στηρίζει την κοινωνία έμπρακτα και ανυποχώρητα με πράξεις και με έργα» και πρόσθεσε πως «ο μεγάλος αντίπαλος είναι η ακρίβεια» αλλά και πως πρέπει να πολεμά την καλλιέργεια μύθων που γίνεται είτε λόγω αδυναμίας κατανόησης του διεθνούς περιβάλλοντος είτε σκόπιμα.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τις συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Έχουμε πόλεμο στην Ευρώπη και οι συνέπειες αυτές προκαλούν μεγάλες δυσκολίες στη ζωή των ανθρώπων», τόνισε. «Απέναντι σ' αυτό η κυβέρνηση έκανε και θα εξακολουθεί να κάνει ό,τι είναι δυνατόν. Αξιοποιεί κάθε εργαλείο και κάθε γόνιμη πρόταση».

Υπογράμμισε στο σημείο αυτό πως στον αντίποδα της προσπάθειας αυτής υπάρχει μια προσέγγιση που κατασκευάζει ψεύδη, που διακινεί μύθους, που υπόσχεται ότι θα βγάλει λαγούς απ' το καπέλο αλλά και ότι η κοινή γνώμη είναι υποψιασμένη.

Αναφέρθηκε στη συνέχεια σε μια σειρά πολιτικές με κοινωνικό πρόσημο που εφαρμόζει η κυβέρνηση σε συνέχεια των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει έναντι των ευπαθών ομάδων της κοινωνίας. Μίλησε για το πρόγραμμα «προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία» αλλά και στη δρομολόγηση του προγράμματος «νταντάδες της γειτονιάς».

Αναφέρθηκε επίσης στην επίσημη έναρξη των εργασιών του αυτοκινητοδρόμου Πάτρας-Πύργου και την παρουσία του πρωθυπουργού και μίλησε για σοβαρή απόδειξη για το τι αποτέλεσμα μπορεί να φέρει μια σοβαρή διακυβέρνηση που οι προτεραιότητές της είναι οι πράξεις και όχι τα λόγια ή οι μικροδιευθετήσεις.

