Ρούλα Πισπιρίγκου: Έριχνε κατάρες στους γονείς της μικρής Άννυ

Τι έγραφε η Ρούλα Πισπιρίγκου στην ανάρτηση που είχε κάνει για την παιδοκτονία που συγκλόνισε τη χώρα

To 2015 η δολοφονία της μικρής Άννυ είχε συγκλονίσει όλη την Ελλάδα. Ο πατέρας της μικρής τη στραγγάλισε και την τεμάχισε γιατί - όπως είπε στους αστυνομικούς - το αγαπούσε η πρώην σύζυγός του περισσότερο από αυτόν.

Τότε η Ρούλα Πισπιρίγκου ήταν ένα κομμάτι του όχλου που ζητούσε με κατάρες την παραδειγματική τιμωρία των δύο γονιών.

Είπε χαρακτηριστικά σε ανάρτηση που είχε κάνει τότε παρακολουθώντας την εκπομπή "Φως στο Τούνελ" : «Ήθελα να πάω να τη θάψω αλλά δεν υπήρχε φτυάρι. Δεν ήθελα να τα κάνω όλα αυτά...Ήθελα να τη βάλω σε σακούλα αλλά το παιδί ήταν πέτρα και έσπασε. Αναγκάστηκα να κόψω κάποια κομμάτια και τα πήγα στα σκουπίδια. Σε μια στιγμή όλα κατέρρευσαν και φταίω εγώ για αυτό»... Annie H μικρή δολοφονημένη Άννυ Το δικαστήριο επέβαλε ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον ποινή φυλάκισης δύο ετών στον Στανισλάβ Μπακατσίεφ (ή Σάββα) ο οποίος κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, οπλοχρησία και περιύβριση νεκρού, καθώς ο κατηγορούμενος έχει παραδεχθεί πως τεμάχισε το κοριτσάκι, το πτώμα του οποίου δεν βρέθηκε ποτέ.

Για τη μητέρα του τετράχρονου κοριτσιού, η οποία πρωτόδικα είχε καταδικασθεί σε κάθειρξη έξι ετών με αναστολή, το δικαστήριο εξέδωσε αθωωτική απόφαση.

