Τσίπρας: Να ενισχυθούν οι Δήμοι για να μην επιβαρυνθούν επιπλέον οι πολίτες

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συναντήθηκε με εκπροσώπους της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής.

Συνάντηση με τους εκπροσώπους της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης Τσίπρας, στα γραφεία του κόμματος.

Κατά τη συνάντηση, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας ανέδειξε «τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και η Τοπική Αυτοδιοίκηση από την ενεργειακή κρίση η οποία έχει γιγαντωθεί από τις επιλογές της κυβέρνησης και τον κίνδυνο να κληθούν να πληρώσουν πάλι οι πολίτες τα αδιέξοδα».

«Ξανάρχονται δύσκολες ημέρες και στις δύσκολες αυτές ημέρες πρέπει όλοι να συμβάλλουμε και για να αποφευχθούν τα χειρότερα και κυρίως για να σταθούμε δίπλα με αλληλεγγύη στους ανθρώπους, στους συμπολίτες μας που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Υπογράμμισε τον διπλό ρόλο που μπορεί να παίξει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, αλλά και στην αντιμετώπιση της φτώχειας «που είναι αποτέλεσμα του τεράστιου κύματος ακρίβειας» και στάθηκε στο πλευρό των δημάρχων που ζητούν ενίσχυση σε πόρους και προσωπικό αντίστοιχα με τις αρμοδιότητες που έχει επιφορτιστεί.

Τόνισε ότι πιστεύει σε μια βαθιά και πολύ ουσιαστική συνεργασία κράτους και αυτοδιοίκησης «για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τις μεγάλες δυσκολίες που περνάμε τώρα», ώστε, όπως είπε, να ξεπεραστούν τα διαχρονικά προβλήματα της έλλειψης προσωπικού των δήμων αλλά και την έλλειψη πόρων. Πρόσθεσε πως πολλοί δήμοι βρίσκονται στο φάσμα της οικονομικής δυσπραγίας, «εξαιτίας της δεινής κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», χαρακτηρίζοντας «μεγάλη δυσκολία» την ανάγκη να πληρώνουν τους λογαριασμούς και να είναι και ισοσκελισμένοι οι προϋπολογισμοί τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε πως «ο μεγάλος φόβος είναι η πιθανότητα να περάσουν και άλλα κόστη στον καταναλωτή, στον πολίτη, εφόσον η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να ανταπεξέλθει». Ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι «πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί. Να αποφευχθεί. Διότι δεν αντέχει και άλλα κόστη ο καταναλωτής, τα νοικοκυριά, οι δημότες. Κι αυτό είναι πολύ σημαντικό και κρίσιμο κατά την άποψή μου. Αρά και οι δήμοι πρέπει να ενισχυθούν και να αποφευχθεί η επιπλέον επιβάρυνση στους πολίτες».

Παράλληλα, εξήρε τον ουσιαστικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση «για την ανάπτυξη των ενεργειακών κοινοτήτων», που όπως τόνισε «πρέπει να προωθηθούν μέσα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους οργανισμούς της, ώστε να βρούμε τρόπους αντιμετώπισης αυτής της ενεργειακής κρίσης». Επισήμανε δε την επιτακτική ανάγκη «οι δήμοι να αναλάβουν συντονισμένη δράση αντιμετώπισης της φτώχειας». «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι δήμοι μπορούν να παίξουν ένα καθοριστικό ρόλο κατά την γνώμη μου και σε κοινωνικά παντοπωλεία, σε κοινωνικά ιατρεία, σε μια γκάμα θεμάτων που γνωρίζετε καλύτερα από εμένα. Και νομίζω ότι πρέπει συνειδητοποιήσουμε όλοι μας ότι είμαστε σε μια διαφορετική πραγματικότητα, δυστυχώς ξανά» κατέληξε ο κ. Τσίπρας.

Τα μέλη του προεδρείου της ΠΕΔΑ, σύμφωνα με την ανακοίνωση, σημείωσαν από την πλευρά τους ότι η ενεργειακή κρίση μεγέθυνε τα προβλήματα των δήμων, καθώς, όπως εξήγησε ο πρόεδρος Γιώργος Μαρκόπουλος, «δεν εισπράττουμε ούτε από τις εταιρείες ενέργειας, ούτε από τους δημότες φυσικά που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Και πραγματικά σε λίγο δεν θα μπορούμε να λειτουργήσουμε».

