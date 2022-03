Οικονομία

Νίκος Ανδρουλάκης: Προτεραιότητα η αύξηση του κατώτατου μισθού

Συνάντηση Νίκου Ανδρουλάκη με το προεδρείο της ΓΣΕΕ. Κατώτατος μιθσός, ακρίβεια και ενεργειακή κρίση στο επίκεντρο.

Συνάντηση με τη διοίκηση της ΓΣΕΕ είχε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Η αύξηση του κατώτατου μισθούς στα 751 ευρώ είναι ένα μη δημοσιονομικό, αλλά κοινωνικά αναπτυξιακό μέτρο, το οποίο θεωρούμε προτεραιότητα ιδίως αυτή την εποχή των αυξημένων κοινωνικών ανισοτήτων» επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης ανοίγοντας την συζήτηση με τη διοίκηση της ΓΣΕΕ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής απέδωσε ατολμία στην κυβέρνηση να προχωρήσει στην υλοποίηση μέτρων, που έχουν διαμορφώσει ένα πλέγμα ασφάλειας για τους πολίτες στις ευρωπαϊκές χώρες που ήδη τα υιοθέτησαν.

«Πρόκειται για το πλαφόν στη ρήτρα αναπροσαρμογής, ώστε να μην έχουμε αυτή τη ραγδαία αύξηση του κόστους ενέργειας και βέβαια την υπερφορολόγηση των υπερκερδών των παραγωγών ενέργειας, οι οποίοι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε όλη την Ευρώπη, εάν δεν γίνει κάτι να αλλάξει η σημερινή κατάσταση της κερδοσκοπίας που υπάρχει, θα έχουν 200 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω έσοδα από αυτή την ενεργειακή κρίση, την οποία επί της ουσίας πληρώνει ο καταναλωτής» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης δίνοντας έμφαση στη δίκαιη κατανομή του βάρους και στον παραγωγό ενέργειας και στον πολίτη και στο κράτος.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του κ. Ανδρουλάκη:

«Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη ΓΣΕΕ, που μας κάνει την τιμή να είναι σήμερα εδώ σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για τους εργαζομένους.

Μετά από 10 χρόνια δημοσιονομικής περιπέτειας, η πανδημία και η ενεργειακή κρίση έχουν επιβαρύνει πάρα πολύ τον εργαζόμενο, τα νοικοκυριά και ιδιαίτερα τους πιο ευάλωτους.

Για αυτό, εμείς έχουμε σταθεί στο πλευρό σας, ιδιαίτερα στο πολύ κρίσιμο μη δημοσιονομικό αλλά κοινωνικά αναπτυξιακό μέτρο της αύξησης του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. Το θεωρούμε προτεραιότητα ιδιαίτερα αυτή την εποχή που καλπάζει η αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Παράλληλα, έχουμε βάλει ένα πλαίσιο για την ενεργειακή κρίση με μέτρα, τα οποία σε άλλες χώρες έχουν υλοποιηθεί και έχουν δημιουργήσει ένα πλέγμα ασφάλειας, αλλά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αδυνατεί και δείχνει ατολμία στην υλοποίησή τους. Πρόκειται για το πλαφόν στη ρήτρα αναπροσαρμογής, ώστε να μην έχουμε αυτή τη ραγδαία αύξηση του κόστους ενέργειας και βέβαια την υπερφορολόγηση των υπερκερδών των παραγωγών ενέργειας, οι οποίοι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε όλη την Ευρώπη, εάν δεν γίνει κάτι να αλλάξει η σημερινή κατάσταση της κερδοσκοπίας που υπάρχει, θα έχουν 200 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω έσοδα από αυτή την ενεργειακή κρίση, την οποία επί της ουσίας πληρώνει ο καταναλωτής.

Εμείς λοιπόν τι επιδιώκουμε; Να υπάρχει δίκαιη κατανομή του βάρους και στον παραγωγό ενέργειας και στον πολίτη και στο κράτος. Όχι να τα σηκώσει όλα ο πολίτης στις πλάτες του.

Και πάλι θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και θα είναι χαρά μου Πρόεδρε να μας πείτε την άποψή σας και για το νομοσχέδιο για τον ΟΑΕΔ, διότι θα συζητηθεί και θέλουμε να έχουμε μια συνεργασία στον τρόπο που θα τοποθετηθούμε».

