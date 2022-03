Οικονομία

Ακρίβεια: Πορεία συνταξιούχων στην Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας συνταξιούχων. Τα αιτήματά τους.

Συγκέντρωση στο άγαλμα του Βενιζέλου και πορεία ως το ΥΜΑΘ, όπου επέδωσαν το ψήφισμά τους, πραγματοποίησαν συνταξιούχοι, διαμαρτυρόμενοι για την ακρίβεια στην ενέργεια και σε βασικά αγαθά, η οποία, όπως είπαν, "εξανεμίζει" τις συντάξεις.

"Ζητάμε, να μπορούμε να ζήσουμε με τις συντάξεις μας, για τις οποίες πληρώσαμε" τόνισε στην ομιλία του ο πρόεδρος των συνταξιούχων ΙΚΑ μείζονος Θεσσαλονίκης, Βασίλης Ρέβας.

Οι συνταξιούχοι καταδίκασαν "τις πολιτικές που οδηγούν σε ανατιμήσεις και σε αισχροκέρδεια" και ζήτησαν "άμεσα μέτρα για τον έλεγχο της αγοράς και της ακρίβειας" και "γενναία αύξηση των συντάξεων".

