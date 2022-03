Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Μεταλλάξεις: η Όμικρον 2 “σαρώνει” την Ελλάδα

Αναλυτικά στοιχεία για κάθε παραλλαγή του ιού. Πόσα νέα κρούσματα ελέγχθηκαν από τον ΕΟΔΥ τις προηγούμενες ημέρες.

Παράλληλα με την ανακοίνωση για τους νεκρούς, τους διασωληνωμένους και τα νέα κρούσματα στην Ελλάδα, αλλά και για την γεωγραφική κατανομή τους ανά περιφερειακή ενότητα, από το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 έγινε γνωστό ότι:

"Ολοκληρώθηκε από το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ, η γονιδιωματική ανάλυση σε 231 δείγματα που έχουν επιλεγεί τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα και αφορούν στην περίοδο 02 Μαρτίου 2022 έως 21 Μαρτίου 2022. Από τον έλεγχο των 231 δειγμάτων, αναγνωρίστηκαν συνολικά 216 δείγματα με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern - VOC), όλα Omicron (B.1.1.529) (Πίνακας 3). Εκατόν εξήντα εννέα από τα 216 στελέχη Omicron αφορούσαν στο στέλεχος ΒΑ.2 (78% ενώ την προηγούμενη εβδομάδα το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 77%).

Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί στην επικράτεια συνολικά 52.085 δείγματα από εγχώρια κρούσματα. Εξ αυτών 47.132 προέρχονται από τυχαία επιλογή δειγμάτων, 4.212 προέρχονται από στοχευμένη λήψη ή επιλογή δειγμάτων και για 741 δείγματα δεν είναι διαθέσιμη η πληροφορία σχετικά με τον τρόπο επιλογής.

Κατά τη διάρκεια του διμήνου πριν τις 21 Μαρτίου 2022, είχαν ελεγχθεί στην επικράτεια συνολικά 4.914 δείγματα από εγχώρια κρούσματα. Εξ αυτών 4.637 προέρχονται από τυχαία επιλογή δειγμάτων και 277 από στοχευμένη λήψη ή επιλογή δειγμάτων. Μεταξύ των 4.637 τυχαία επιλεγμένων δειγμάτων στην επικράτεια που αφορούν το δίμηνο πριν τις 21 Μαρτίου 2022, τα δύο πιο συχνά στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος που έχουν απομονωθεί είναι το Omicron με ποσοστό 96,9%, ακολουθούμενο από το Delta με ποσοστό 3,1% (Πίνακας 4). Μεταξύ των 277 δειγμάτων που έχουν ληφθεί ή επιλεγεί στοχευμένα κατά τη διάρκεια του διμήνου πριν τις 21 Μαρτίου 2022, 82,3% αφορούν το στέλεχος Omicron και 17,7% στο στέλεχος Delta.

Επιπλέον, έχουν απομονωθεί συνολικά 676 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση ή ενδιαφέροντος από δείγματα εισαγόμενων κρουσμάτων, εκ των οποίων 336 αφορούν στο Delta, 206 στο Omicron, 113 στο Alpha, 7 στο Mu, 6 στο Beta, 4 στο B.1.1.318 (Variant E484K), 1 στο Eta, 1 στο C.36, 1 στο Kappa, και 1 στο B.1.1 (Variant E484K).

Όσον αφορά στα στελέχη αυξημένου ενδιαφέροντος επί του παρόντος στη χώρα, η γεωγραφική κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα παρουσιάζεται στον πίνακα 5".

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

