Ενεργειακή κρίση - Τσαβούσογλου: μεταφορά φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω Τουρκίας

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, μεταξύ άλλων, ανέφερε πως το αέριο της ανατολικής Μεσογείου σχεδιάζεται να μεταφερθεί στην Ευρώπη μέσω σύνδεσης του με αγωγούς στην Τουρκία.

Σε 1-2 εβδομάδες πιθανόν να συναντηθούν στην Κωνσταντινούπολη οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ρωσίας και της Ουκρανίας, Λαβρόφ και Κουλεμπα, δήλωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Όπως είπε «το αέριο της ανατολικής Μεσογείου σχεδιάζεται να μεταφερθεί στην Ευρώπη μέσω σύνδεσης του με αγωγούς στην Τουρκία».

Σε δηλωσεις του στο τουρκικό κανάλι A Haber, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου είπε ότι το πιο σημαντικό αποτέλεσμα στις διαπραγματεύσεις Ρωσίας και Ουκρανίας επιτεύχθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Πρόσθεσε ότι «πλέον δεν γίνεται συζήτηση για τη ρωσική γλώσσα. Επίσης, θέματα όπως ο αποναζιστικοποίηση και ο αφοπλισμός συζητούνται πλέον σχετικά λιγότερο». Για το καθεστώς της Κριμαίας και της περιοχής του Ντονμπάς ανέφερε ότι την απόφαση θα την λάβουν οι ηγέτες.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου ανέφερε ότι στο δεύτερο στάδιο, εργάζονται για να φέρουν κοντά τους Υπουργούς Εξωτερικών των δύο χωρών. «Έχουμε επαφές και με τον Λαβρόφ και με τον Κουλέμπα. Δεν μπορούμε να δώσουμε ακριβή ημερομηνία, αλλά σε συζητήσεις που κάναμε στο πόδι είπαμε ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών ενδέχεται να συναντηθούν εντός 1-2 εβδομάδων».

Σύμφωνα με τον Τούρκο ΥΠΕΞ, ο Πούτιν θα έρθει στην Τουρκία για την πραγματοποίηση του ανωτάτου συμβουλίου συνεργασίας με την Τουρκία. «Αναμένουμε από τον Πούτιν να έρθει στην Τουρκία για συνάντηση του ανωτάτου συμβουλίου συνεργασίας», ανέφερε.

Όπως είπε το επόμενο διάστημα θα προτιμούσαν να γίνει συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη. «Ως χώρα μεσολαβητής θα θέλαμε να φιλοξενήσουμε μια συνάντηση σε επίπεδο ηγετών», είπε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου τόνισε ότι δεν ευσταθεί ότι η Τουρκία θα στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία. «Σχόλια ότι η Τουρκία θα μπει στον πόλεμο και θα στείλει στρατιώτες δεν είναι αλήθεια».

Για τον Ρώσο ολιγάρχη Ρομάν Αμπράμοβιτς, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου είπε ότι «κάνει μια ειλικρινή προσπάθεια να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο», προσθέτοντας ότι «η Ουκρανία λέει επίσης θετικά πράγματα (γι αυτόν). Δεν περιλαμβάνεται στη λίστα της ΕΕ και των ΗΠΑ με τους τιμωρημένους ολιγάρχες».

Για το φυσικό αέριο ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ότι στην ατζέντα υπάρχει το θέμα της διεύρυνσης των αγωγών TANAP και TAP. «Εδώ γίνεται κατανοητή η σημασία της Ανατολικής Μεσογείου. Ο οικονομικότερος δρόμος είναι η Τουρκία. Στα μέσα Μαΐου θα έχουμε επίσκεψη τόσο στην Παλαιστίνη όσο και στο Ισραήλ. Το αέριο σε αυτή την περιοχή σχεδιάζεται επίσης να μεταφερθεί στην Ευρώπη μέσω σύνδεσης του με αγωγούς στην Τουρκία. Είναι δύσκολο να γίνει βραχυπρόθεσμα. Πρέπει να μειώσουμε την ενεργειακή μας εξάρτηση. Η Τουρκία θα φτάσει σε ένα σημαντικό σημείο όταν το φυσικό αέριο από το κοίτασμα φυσικού αερίου στο Σαγγάριο μεταφερθεί στην Τουρκία το 2023», ανέφερε.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ακόμη ότι «στο ΝΑΤΟ και εντός της ΕΕ κυριαρχεί η ιδέα της άρσης των περιορισμών στην Τουρκία». «Ακόμα και ο Καναδάς λέει ας το αναθεωρήσουμε τώρα. Το θέμα των F-35 με τις ΗΠΑ είναι ακόμα στάσιμο», ανέφερε.

