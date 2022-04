Life

“VINYΛΙΟ” αφιερωμένο στο ψέμα

Η ημέρα μετάδοσης της εκπομπής είναι “δεσμευτική” και για το θέμα του ξεχωριστού αφιερώματος από την παρέα της Θεσσαλονίκης… για τους τηλεθεατές του ΑΝΤ1

Ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται! Το ένα ψέμα φέρνει το άλλο…

Λόγω… Πρωταπριλιάς, λοιπόν, την Παρασκευή 1η Απριλίου, στις 20:00, το «VINYΛΙΟ», είναι αφιερωμένο στο ψέμα.

Ο Αντώνης Κανάκης, μαζί με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, θα παρουσιάσουν τα κορυφαία ψέματα που μας έχουν πει πολιτικοί και όχι μόνο, στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως.

Ακόμη, θα μας θυμίσουν τις πρωταπριλιάτικες φάρσες που άφησαν ιστορία, τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν για το ψέμα, αλλά και τα κορυφαία κλισέ ψέματα που λέμε στις σχέσεις, στη δουλειά, στα παιδιά και στους γονείς μας.

Μη χάσετε το «VINYΛΙΟ» αυτή την Παρασκευή στις 20:00, ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη!

Άραγε θα γίνει όντως η εκπομπή ή μήπως είναι ψέμα;

