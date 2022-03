Παράξενα

Γαλλία: Παιδί με... καλάσνικοφ προκάλεσε τρόμο

Πώς κατάφερε ένας 7χρονος να σημάνει συναγερμό στις Αρχές και να παραλύσει τα ΜΜΜ...

Ο ένοπλος που κυκλοφορούσε στο κέντρο της Λιλ οπλισμένος με ένα καλάσνικοφ αποδείχτηκε ότι ήταν ένα… επτάχρονο αγόρι που έπαιζε με ένα πλαστικό όπλο-παιχνίδι, ανακοίνωσε η γαλλική αστυνομία.

Η κυκλοφορία των τρένων, που είχε διακοπεί, αποκαταστάθηκε αφού το κέντρο της πόλης παρέλυσε προσωρινά λόγω της αστυνομικής επιχείρησης.

Η τοπική εφημερίδα La Voix du Nord είχε μεταδώσει αρχικά ότι είναι σε εξέλιξη μια αστυνομική επιχείρηση, με στόχο έναν άνδρα οπλισμένο με καλάσνικοφ. Λίγο αργότερα διευκρίνισε ότι πιστεύεται πως το όπλο είναι ψεύτικο.

