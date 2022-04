Life

“Ελλάδα έχεις ταλέντο”: 1ος ημιτελικός το Σάββατο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι διεκδικητές των “εισιτηρίων” για τον τελικό και για το μεγάλο έπαθλο, δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους επί σκηνής.

Ο 1ος Ημιτελικός του «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο» είναι εδώ! Ποιοι θα περάσουν απευθείας στον Μεγάλο Τελικό και ποιοι θα διεκδικήσουν την ψήφο των τηλεθεατών;

Το «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο», το Σάββατο 2 Απριλίου στις 20:00, θα είναι πιο συναρπαστικό από ποτέ!

Οι οντισιόν τελείωσαν και πάνω από 165 διαγωνιζόμενοι εμφανίστηκαν στη σκηνή του «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο».

Η μεγάλη ώρα των Ημιτελικών είναι πλέον γεγονός! 40 διαγωνιζόμενοι έχουν πάρει, ήδη, το πράσινο φως από τους κριτές για να διεκδικήσουν την είσοδό τους στον Μεγάλο Τελικό και μόνο ένας θα καταφέρει να λάμψει στη σκηνή και να κερδίσει το μεγάλο χρηματικό έπαθλο των 50.000 ευρώ.

Τέσσερις κρίσιμοι Ημιτελικοί θα οδηγήσουν συνολικά 12 διαγωνιζόμενους στον Τελικό! Στη φάση αυτή, οι διαγωνιζόμενοι θα χωριστούν σε 4 γκρουπ των 10 συμμετεχόντων, οι οποίοι θα παρουσιάσουν ένα καινούριο act.

Στο τέλος κάθε Ημιτελικού, οι κριτές θα ξεχωρίζουν τους καλύτερους 5. Από αυτούς, οι 2 θα παίρνουν κατευθείαν το εισιτήριο για τον Τελικό με απόφαση των κριτών, ενώ οι υπόλοιποι 3 θα τίθενται στην ψηφοφορία του τηλεοπτικού κοινού. Η ψηφοφορία θα είναι ηλεκτρονική, θα ξεκινά με το τέλος της εκπομπής και θα διαρκεί μέχρι τα μεσάνυχτα. Όποιος συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους, θα περνάει στους φιναλίστ του Τελικού.

Στον 1ο Ημιτελικό του «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο», που θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο, 2 Απριλίου, στις 20:00, στη σκηνή του σόου θα βρεθούν δέκα μοναδικοί διαγωνιζόμενοι.

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΙΝΑΙ

VAMOS: Η πολυπληθής χορευτική ομάδα VAMOS με μια χορογραφία εμπνευσμένη από έναν εναλλακτικό γάμο θα προσπαθήσει να κερδίσει μια θέση για τον Τελικό.

DEVA: O ακροβάτης του τσίρκου και ζογκλέρ DEVA παρουσιάζοντας μια χορογραφία που συνδυάζει πολεμικές τέχνες με φλεγόμενα αντικείμενα θα προσπαθήσει να αποδείξει ότι αξίζει να βρίσκεται στον Τελικό.

ΤΡΑΓΟΥΔΟΣΑΥΡΟΣ: O τραγουδιστής που του αρέσει να μπερδεύει μουσικά στυλ, έρχεται να ερμηνεύσει μια ακόμη διασκευή που έχει τη δική του υπογραφή για μια θέση στον Τελικό.

NEFELOPETRA KIDS: Τα Nefelopetra kids, η 4μελης κοριτσίστικη ομάδα ακροβατών, παρουσιάζουν μια εναέρια χορογραφία πάνω σε πολυέλαιο και πανιά ευελπιστώντας να περάσουν στον Τελικό.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: Ο Κωνσταντίνος Σαββίδης επιλέγει να ερμηνεύσει Γιάννη Πάριο για να κερδίσει την εύνοια των κριτών και να εξασφαλίσει μια θέση στον μεγάλο Τελικό. Άραγε θα τα καταφέρει;

ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΡΜΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ο μάγος Ανδρέας Ερμής στήνει ένα μεγάλο πάρτι πάνω στη σκηνή του «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο» με αναπάντεχες εκπλήξεις και ανατροπές.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΓΓΟΣ: Ο 10χρονος Δημήτρης Τσίγγος από την Κρήτη έρχεται να κατακτήσει τη σκηνή με τον χορό του στοχεύοντας σε μια ακόμα καλύτερη εμφάνιση που θα τον στείλει στον Τελικό.

ΕΥΦΡΑΙΜΙΑ ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Η 14χρόνη Ευφραιμία Χαλιλοπούλου με μια δεύτερη εμφάνιση μπροστά σε κοινό θα προσπαθήσει μέσω της ερμηνείας της να επιβεβαιώσει ότι ήρθε για να μείνει. Άραγε θα τα καταφέρει;

BLUEBALLS: Ακολουθώντας την ίδια ροκ συνταγή, οι Blueballs θα προσπαθήσουν να κάνουν χαμό στη σκηνή του «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο» με μοναδικό σκοπό μια θέση στον Τελικό.

CHRISTIAN WEDOY & MELANIE SIMIC: Ο Christian επιστρέφει στο «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο» με ένα ακόμη παράτολμο και επικίνδυνο act. Αυτή τη φορά, πρωταγωνίστρια θα είναι η σύντροφός του Melanie.

Ο 1ος Ημιτελικός του «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο», έρχεται αυτό το Σάββατο, 2 Απριλίου, στις 20:00, με τους διαγωνιζόμενους να τα δίνουν όλα για να κερδίσουν την ψήφο κριτών και τηλεθεατών, για μια θέση στον Μεγάλο Τελικό!

#GGT

Instagram: @greecegottalent

Facebook: @GreeceGotTalent

Twitter: @GreeceGotTalent





Ειδήσεις σήμερα:

Μάνος Δασκαλάκης στον ΑΝΤ1: Δεν κρύβω κάτι - Με την Ρούλα Πισπιρίγκου θα μιλήσουμε εκεί που πρέπει (βίντεο)

Λογαριασμοί ρεύματος: το ποσό επιδότησης για τον Απρίλιο

Ρούλα Πισπιρίγκου - Λέων: Ίριδα και Μαλένα δεν πέθαναν από φυσικά αίτια (βίντεο)

Gallery