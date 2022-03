Κοινωνία

Λύτρας για Ρούλα Πισπιρίγκου: ο Μάνος Δασκαλάκης δεν πίστευε ότι θα έκανε κακό στα παιδιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει για τον αντίδραση του Μάνου Δασκαλάκη και για τον διάλογο του με την κατηγορούμενη παιδοκτόνο σχετικά με την κεταμίνη. Τι αναφέρει για την πολύκροτη υπόθεση.

«Δεν παραιτήθηκα από καμία υπεράσπιση, δεν είχα αναλάβει καμία υπεράσπιση. Είχα εντολή από τους γονείς να συμμετέχω στην έρευνα για τους θανάτους των παιδιών, είχα έρθει σε επαφή με ειδικούς», είπε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ο ποινικολόγος Απόστολος Λύτρας, ο οποίος ανακοίνωσε το πρωί πως δεν αναλαμβάνει την υπεράσπιση της Ρούλας Πισπιρίγκου, που κατηγορείται για την δολοφονία της κόρης της Τζωρτζίνας, στην Πάτρα.

Όπως είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου, «μέχρι πριν 2-3 ημέρες, όλοι μιλούσαν για ασφυξία. Εγώ δεν είχα καμία ένδειξη για ασφυξία» και συνέχισε λέγοντας «αν είχα μια κατηγορούμενη μητέρα για θανάτους τριών παιδιών, θα αποφάσιζα αν θα την αναλάβω ή όχι. Είχαμε έρθει σε επαφές και με το οικογενειακό περιβάλλον και με ειδικούς και είχε αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπήρχε χορήγηση κάποιας ουσίας».

«Αν το φάρμακο ήταν στα φάρμακα που ελάμβανε το παιδί σε οποιαδήποτε ποσότητα, θα μπορούσε να ισχυριστεί διάφορα η μητέρα», είπε ο Απόστολος Λύτρας, ενώ σχετικά με τον τελευταίο διάλογο που είχε μαζί της, μετά από την σύλληψη της είπε «εγώ ρώτησα την μητέρα και μου είπε ότι δεν είχε ακούσει ποτέ για την κεταμίνη, δεν είχε ακούσει ποτέ για αυτή την ουσία».

«Δεν είχα καταλάβει ότι κάτι τέτοιο μπορεί να είχε συμβεί και ο λόγος είναι ότι είχα πολλές συνομιλίες με πολλά άτομα. Δεν μιλούσα μόνο με την μητέρα. Μιλούσα και με την μητέρα και με τον πατέρα και με την αδελφή της μητέρας και με τους γονείς των δύο παιδιών και έλεγαν όλοι το ίδιο πράγμα. Είμαι ο μόνος που έχει μιλήσει τόσο πολύ μαζί της», προσέθεσε ο δικηγόρος.

Σχετικά με τον πατέρα των τριών κοριτσιών και σύζυγο της κατηγορούμενης, Μάνο Δασκαλάκη, ο κ. Λύτρας είπε «από τον ίδιο γνωρίζω πως δεν υπήρξε ούτε μια στιγμή που να πιστεύει ότι η σύζυγος του μπορεί να έκανε κάτι στα παιδιά. Δεν πέρναγε καν από το μυαλό του».

Όπως σημείωσε ο κ. Λύτρας, «δεν είναι τόσο εύκολη η συγκεκριμένη υπόθεση, αν ήταν τόσο εύκολη δεν θα χρειάζονταν τόσους μήνες οι Αρχές και η ιατροδικαστική κοινότητα για να λύσει αυτόν τον γρίφο. Ακόμη δεν υπάρχουν αναφορές για τους πρώτους δύο θανάτους. Αυτήν την στιγμή υπάρχει επιστημονικά καταγεγραμμένη άλλη αιτία θανάτου για τα πρώτα παιδιά, στις ιατροδικαστικές εκθέσεις που υπάρχουν».

Ο κ. Λύτρας ανέφερε ακόμη ότι «από την πίεση των ΜΜΕ φθάνουμε τώρα οι ιατροδικαστές να αλλάζουν τα πορίσματα τους, εγώ όμως όταν συζήτησα με τους ανθρώπους είχα δύο ιατροδικαστικές εκθέσεις με αιτία θανάτου διαφορετική για τα πρώτα παιδιά και για το τρίτο παιδί ότι δεν υπήρχε ασφυξία».

«Θέλω να πιστεύω ότι και ο πολιτισμός μας και ο νομικός πολιτισμός μας πρέπει να μας κάνει να σεβόμαστε το τεκμήριο της αθωότητας. Ακόμη και ο χειρότερος εγκληματίας έχει δικαίωμα στην υπεράσπιση και στο τεκμήριο της αθωότητας. Αυτήν την στιγμή είναι κατηγορούμενη», επεσήμανε ο ποινικολόγος, καταλήγοντας πως «πρέπει να δούμε και τις άλλες ιατροδικαστικές εκθέσεις, να δούμε και την ποσότητα κεταμίνης που βρέθηκε στο τρίτο παιδί».

Ειδήσεις σήμερα:

Γαλλία: Παιδί με... καλάσνικοφ προκάλεσε τρόμο

Κορονοϊός: Δεκάδες θάνατοι και 21099 κρούσματα την Πέμπτη

Ρούλα Πισπιρίγκου: Στη ΓΑΔΑ η μητέρα και η αδερφή της