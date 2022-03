Κόσμος

Ρούλα Πισπιρίγκου: Ο θάνατος της Τζωρτζίνας στα διεθνή ΜΜΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι γράφει ο διεθνής Τύπος για το θρίλερ της Πάτρας...

Σοκαρισμένη παρακολουθεί η ελληνική κοινωνία τις καταιγιστικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά στην υπόθεση των τριών νεκρών παιδιών από την Πάτρα.

Η σύλληψη της Ρούλας Πισπιρίγκου που κατηγορείται για την δολοφονία της κόρης της Τζωρτζίνας, στην Πάτρα και έχει "παγώσει" το Πανελλήνιο κάνει τον γύρο του κόσμου και σε διεθνή Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Χαρακτηριστικά, η Daily Mail αναφέρεται στο θέμα με τον εξής τίτλο: «33χρονη μητέρα κατηγορείται ότι σκότωσε την εννιάχρονη κόρη της με κεταμίνη και ο θάνατος των δύο άλλων κοριτσιών της πάνω από τρία χρόνια ερευνάται τώρα στην Ελλάδα».

Μάλιστα, η Washington Post και το Abc News έχουν τον ίδιο τίτλο για την υπόθεση στην Πάτρα: «Ελληνίδα κατηγορείται για φόνο μετά τον θάνατο 3 κορών της».

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, σημειώνοντας το εξής: «Η ελληνική αστυνομία συλλαμβάνει μητέρα, κατηγορούμενη για τη δολοφονία της μικρής κόρης της».

Στην είδηση αναφέρθηκε και το Associated Press με τον τίτλο «Ελληνίδα κατηγορείται για φόνο μετά τον θάνατο 3 κορών της», ενώ η είδηση απασχόλησε και τον γερμανικό Τύπο.

Χαρακτηριστικά η ιστοσελίδα Tiroler Tageszeitung έχει δημοσίευμα με τίτλο «Δολοφονία τριών κορών; Σύλληψη μητέρας στην Ελλάδα» και το Newsde ως εξής: «Δολοφονία στην Ελλάδα: Θανατηφόρο αναισθητικό! Μια μάνα σκότωσε τα παιδιά της;».

Ειδήσεις σήμερα:

Γαλλία: Παιδί με... καλάσνικοφ προκάλεσε τρόμο

Κορονοϊός: Δεκάδες θάνατοι και 21099 κρούσματα την Πέμπτη

Λύτρας για Ρούλα Πισπιρίγκου: ο Μάνος Δασκαλάκης δεν πίστευε ότι θα έκανε κακό στα παιδιά