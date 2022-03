Κόσμος

Ο Πούτιν έριξε “πόρτα” σε ευρωπαίους ηγέτες και ευρωβουλευτές

Η απόφαση αυτή είναι μέρος των αντίποινων από τη Μόσχα για τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από την ΕΕ.

Η Ρωσία ανακοίνωσε απόψε ότι απαγορεύει την είσοδο στο έδαφός της στους Ευρωπαίους ηγέτες και στους περισσότερους ευρωβουλευτές, σε απάντηση για τις κυρώσεις που της επιβλήθηκαν για τη στρατιωτική εισβολή της στην Ουκρανία.

«Οι περιορισμοί αφορούν τους πλέον υψηλόβαθμους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων Επιτρόπων, των επικεφαλής των ευρωπαϊκών στρατιωτικών οργανισμών, καθώς και τη μεγάλη πλειοψηφία των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» λόγω της «αντιρωσικής πολιτικής» τους, όπως την χαρακτηρίζει στην ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Το μέτρο αυτό αφορά και τους πολιτικούς αξιωματούχους των χωρών μελών της ΕΕ, καθώς επίσης και δημόσια πρόσωπα και δημοσιογράφους οι οποίοι «στήριξαν τις παράνομες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, υποκίνησαν τη ρωσοφοβία ή παραβίασαν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ρωσόφωνων πληθυσμών», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Το υπουργείο δεν έδωσε στη δημοσιότητα τον κατάλογο με τα ονόματα των προσώπων που στοχοθετούνται, όμως ανέφερε ότι ενημέρωσε την αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Μόσχα.

«Επαναλαμβάνουμε ότι κάθε εχθρική ενέργεια εκ μέρους της ΕΕ και των χωρών μελών της, αναπόφευκτα θα ανταποδίδεται».

Στα μέσα Μαρτίου η Ρωσία είχε ήδη ανακοινώσει ότι απαγορεύει την είσοδο στο έδαφός της στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και σε πολλούς Αμερικανούς αξιωματούχους.

