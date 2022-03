Κόσμος

Ουκρανία - Μαύρη Θάλασσα: κόντρα για τις “αδέσποτες” νάρκες

Η κόντρα για τις νάρκες στη Μαύρη Θάλασσα και οι κινδύνοι για την εμπορική ναυτιλία.

Η Ρωσία κατηγόρησε σήμερα την Ουκρανία ότι έχει τοποθετήσει εκατοντάδες νάρκες κοντά στις ακτές της και τόνισε ότι ορισμένες παρασύρονται στα ανοιχτά νερά της Μαύρης Θάλασσας εγείροντας κινδύνους για την εμπορική ναυτιλία, μια ημέρα αφότου το Κίεβο ισχυρίστηκε ότι η Μόσχα ήταν υπεύθυνη για την τοποθέτηση ναρκών.

Η Μαύρη Θάλασσα είναι ένας σημαντικός ναυτιλιακός δρόμος για σιτηρά, λάδι και προϊόντα πετρελαίου. Τα ύδατά της μοιράζονται η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Γεωργία και η Τουρκία καθώς και η Ουκρανία και η Ρωσία, οι οποίες βρίσκονται σε πόλεμο από τότε που ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε τον στρατό του να εισβάλει στον νότιο γείτονά του στις 24 Φεβρουαρίου.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι η Ρωσία τοποθέτησε νάρκες θαλάσσης στη Μαύρη Θάλασσα ως «ανεξέλεγκτα παρασυρόμενα πυρομαχικά», μετατρέποντάς τα «σε ένα de facto όπλο αδιάκριτης δράσης».

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι από τις 24 Φεβρουαρίου έως τις 4 Μαρτίου, τα υπολείμματα των ναρκαλιευτικών δυνάμεων του ουκρανικού ναυτικού είχαν τοποθετήσει περίπου 420 θαλάσσιες νάρκες που φέρουν άγκυρα - 370 στη Μαύρη Θάλασσα και 50 στη Θάλασσα του Αζόφ.

«Ως αποτέλεσμα των καταιγίδων στη Μαύρη Θάλασσα και λόγω της μη ικανοποιητικής τεχνικής κατάστασης, τα καλώδια με άγκυρες στον πυθμένα έσπασαν σε περίπου 10 ουκρανικές νάρκες», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας.

«Από τότε, υπό την επίδραση του ανέμου και των επιφανειακών ρευμάτων, οι ουκρανικές νάρκες παρασύρονται στην ανοιχτή θάλασσα στο δυτικό τμήμα της Μαύρης Θάλασσας σε νότια κατεύθυνση... Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πού παρασύρονται οι εναπομείνασες νάρκες σήμερα».

Η Μόσχα υποστήριξε ότι το Κίεβο «δημιούργησε μια άμεση απειλή ναρκοπεδίων για μεταφορικά και φορτηγά πλοία όλων των χωρών της Μαύρης Θάλασσας». Ουκρανοί αξιωματούχοι δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για να σχολιάσουν.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η κύρια υπηρεσία πληροφοριών της Ρωσίας κατηγόρησε την Ουκρανία ότι τοποθέτησε νάρκες για την προστασία των λιμανιών και είπε ότι αρκετές εκατοντάδες από τα εκρηκτικά είχαν σπάσει από τα καλώδια και απομακρύνθηκαν. Το Κίεβο απέρριψε αυτόν τον ισχυρισμό ως παραπληροφόρηση.

Τις τελευταίες ημέρες τουρκικές και ρουμανικές στρατιωτικές ομάδες καταδύσεων έχουν εμπλακεί στην απενεργοποίηση των αδέσποτων ναρκών γύρω από τα χωρικά τους ύδατα.

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη προσδιορίσει την πηγή και τον αριθμό των παρασυρόμενων ναρκών και ότι είχε έρθει σε επαφή με Ουκρανούς και Ρώσους αξιωματουχους για το θέμα.

Ο Ταϊφίν Οζμπέρκ, πρώην ανώτερος αξιωματικός του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού, είπε στο Reuters ότι είναι δύσκολο να προσδιοριστούν αξιόπιστες πληροφορίες για τις νάρκες που χρησιμοποιούνται τόσο από τη Ρωσία όσο και από την Ουκρανία.

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι βρίσκεται υπό αποκλεισμό για περίπου δύο μήνες, φαίνεται πολύ απίθανο η Ουκρανία να έχει τοποθετήσει πρόσφατα νάρκες», είπε ο Οζμπέρκ.

Η αγορά ναυτιλιακής ασφάλισης του Λονδίνου έχει διευρύνει την περιοχή των χωρικών υδάτων που θεωρεί υψηλού κινδύνου στην περιοχή και το κόστος ασφάλισης έχει εκτιναχθεί στα ύψη.

Πέντε εμπορικά πλοία χτυπήθηκαν από βλήματα - με το ένα από αυτά να βυθίστηκε - στα ανοικτά των ακτών της Ουκρανίας, με δύο ναυτικούς να σκοτώνονται, δήλωσαν αξιωματούχοι.

