Αθλητικά

Euroleague: Ο Παναθηναϊκός “υπέταξε” την Ρεάλ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το "Τριφύλλι" σε ένα τέταρτο δεκάλεπτο... θρίλερ κατόρθωσε να πάρει τη μεγάλη νίκη κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ένα Παναθηναϊκός από τα... παλιά υπέταξε τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ, δίνοντας τέλος σε ένα αρνητικό σερί 13 ηττών από τους Ισπανούς και προσφέροντας απλόχερα ένα... δώρο στον Ολυμπιακό, ο οποίος μπορεί πλέον με την αποτυχία της ομάδας του Πάμπλο Λάσο να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση της κατάταξης.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 87-86 της «Βασίλισσας», για την 33η και προτελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου, κάνοντας ακόμη ένα βήμα για την αποφυγή της τελευταίας θέσης της βαθμολογίας (8-18). Στον αντίποδα, η Ρεάλ, η οποία υπέστη την τρίτη διαδοχική ήττα της, υποχώρησε στο 18-9 και πλέον αισθάνεται τις... ανάσες της Αρμάνι Μιλάνο (18-8) και του Ολυμπιακού (18-9).

Τα δεκάλεπτα: 22-11, 41-32, 59-54, 87-86

Ειδήσεις σήμερα:

Λύτρας για Ρούλα Πισπιρίγκου: ο Μάνος Δασκαλάκης δεν πίστευε ότι θα έκανε κακό στα παιδιά

Γαλλία: Παιδί με... καλάσνικοφ προκάλεσε τρόμο

Παπασάββας: Δεν δόθηκε κεταμίνη στην Τζωρτζίνα - Απρόσμενος ο θάνατος της Μαλένας