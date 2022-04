Κόσμος

Πούτιν: Δεν θα επιδιώξω καμία συνεργασία με τη Δύση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα βέλη του Πούτιν κατά της Δύσης εν μέσω βομβαρδισμών στην Ουκρανία.

Εν μέσω της συνέχισης του πολέμου στην Ουκρανία, οι διπλωματικές προσπάθειες για να τερματιστεί η σύρραξη συνεχίζονται, όπως όμως και η ανταλλαγή κατηγοριών ανάμεσα στη Ρωσία και τη Δύση, με την πρόοδο να παραμένει ζητούμενο.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγόρησε τη Δύση ότι αναζητεί νέα προσχήματα για να ανακοινώσει κυρώσεις στη χώρα του, τόνισε ότι τα τιμωρητικά μέτρα άνευ προηγουμένου που εφαρμόζει είχαν ετοιμαστεί εκ των προτέρων και θα επιβάλλονταν «σε κάθε περίπτωση».

Επιμένοντας ότι η Ρωσία δεν είναι διατεθειμένη να θυσιάσει ποτέ «τα εθνικά της συμφέροντα και τις παραδοσιακές της αξίες» ο κ. Πούτιν είπε πως μολονότι δεν θα γίνει «κλειστή χώρα», δεν θα επιδιώξει καμία περαιτέρω συνεργασία με δυτικές εταιρείες στο άμεσο μέλλον.

Το Κρεμλίνο παράλληλα διέψευσε εκτιμήσεις στην Ουάσινγκτον και στο Λονδίνο πως ο αρχηγός του ρωσικού κράτους είτε παραπλανήθηκε ή κρατήθηκε στο σκοτάδι από συμβούλους του.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της Βρετανίας Τζέρεμι Φλέμινγκ υποστήριξε αυτή την εβδομάδα πως σύμβουλοι του προέδρου Πούτιν φοβούνται να του πουν «την αλήθεια», ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν μίλησε χθες για «ενδείξεις» ότι ο Ρώσος πρόεδρος απομάκρυνε συμβούλους του και έθεσε κάποιους «σε κατ’ οίκον κράτηση», λέγοντας πως μοιάζει «απομονωμένος».

«Απλά δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται στο Κρεμλίνο. Δεν καταλαβαίνουν τον πρόεδρο Πούτιν και δεν καταλαβαίνουν τον μηχανισμό μας για τη λήψη αποφάσεων», αντέταξε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ χθες Πέμπτη, κατά το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ειδήσεις σήμερα:

Δωρεάν rapid test την Παρασκευή σε 169 σημεία

Ζάκυνθος: υπό έλεγχο η φωτιά

Καιρός: Λασποβροχές και πτώση θερμοκρασίας την Παρασκευή