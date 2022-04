Πολιτισμός

“Ενώπιος Ενωπίω” η Βίκυ Λέανδρος: η απογοήτευση και η έκπληξη της Παπαρίζου (βίντεο)

Ξεχωριστή παρουσία της μεγάλης καλλιτέχνιδας στο «Ενώπιος Ενωπίω». Τα παιδιά, η καριέρα και οι συνεργασίες της.

Για την καριέρα και τη ζωή της μίλησε η Βίκυ Λέανδρος στον Νίκο Χατζηνικολάου και την εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», όπου ήταν καλεσμένη το βράδυ της Πέμπτης.

Η βετεράνος του τραγουδιού ξεκίνησε την καριέρα της σε ηλικία 13 ετών και βίωσε την πρώτη απογοήτευσή της στην πρώτη Eurovision. «Βγήκα 4η και νααα τα δάκρυα».

«Ήμουν ξετρελαμένη με τη μουσική και ήξερα ότι αυτό θέλω να κάνω, δεν ήξερα αν μπορώ. Οι γονείς μου δεν με υποστήριξαν στο ξεκίνημά μου. Με το ζόρι με άφηναν, γιατί ήθελα να τελειώσω το σχολείο. Το πρώτο μου δισκάκι το έβγαλα για χόμπι, στα γερμανικά», είπε.

Αναφερόμενη στην απόφασή της να αφήσει το τραγούδι λόγω των παιδιών της κι ενώ ήταν στην αποκορύφωση της καριέρας της, είπε πως «δεν μου ήταν δύσκολο. Ήταν μωρά, πώς να μην τα μεγαλώσεις εσύ η ίδια; Ήταν αναγκαίο για εμένα. Δεν φοβόμουν αν θα έχω επιτυχία μετά από 10 χρόνια. Όλοι πήραν ένα δικό τους δρόμο. Η Σάντρα πήρε καλλιτεχνικό δρόμο, η μικρή μου κόρη. Έχουμε στενή σχέση με όλους και αυτό ήταν σημαντικό για εμένα».

Ξεχωριστή ήταν η εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου στην εκπομπή δηλώνοντας πολύ χαρούμενη.

«Επειδή είμαι κι εγώ μεταναστών, με το που κατεβαίναμε στην Ελλάδα αγοράζαμε τα LP.Ο πατέρας μου έφτιαχνε κασέτες με τη Βίκυ Λέανδρος και ακούγαμε. Πάντα μας δημιουργούσε μια μεγαλύτερη νοσταλγία για την πατρίδα μας. Εμένα το αγαπημένο μου κομμάτι ήταν το Καζανόβα. Είναι ένα απόλυτα θηλυκό κομμάτι», είπε και θυμήθηκε την κοινή εμφάνισή της με τη Βίκυ Λέανδρος το 2013, με το «Apres Toi».

«Θυμάμαι ότι έφτασα με πολύ άγχος στον χώρο και ξαφνικά δεν εμφανίζονται ποτέ τα ρούχα μου, χάθηκαν με ένα ταξί. Δεν είχα τι να φορέσω, βρέθηκε μια λύση, αλλά ανέβηκα στη σκηνή και τα ξέχασα όλα. Κατέβηκα από τη σκηνή και έκλαιγα γιατί δεν πίστευα ότι έχω τραγουδήσει μαζί της. Έλεγα ‘το πιστεύεις με ποιον τραγούδησες;’ Είναι ευγενική, δοτική και έχει ζεστασιά στην ψυχή της», περιέγραψε.

Η Βίκυ Λέανδρος μίλησε για την περίοδο της κρίσης στη χώρα μας και εξέφρασε το θυμό της λέγοντας πως «την εποχή της μεγάλης κρίσης είχα θυμώσει πολύ με αυτά που έλεγαν και έγραφαν, γιατί ήταν λάθος. Έγραψα μια ολόκληρη σελίδα στην Bild για την ιστορία της χώρας μας. Μετά ήρθαν όλες οι εφημερίδες στη Γερμανία, αλλά και από άλλες χώρες και μου ζήτησαν να μιλήσω. Έλεγαν πράγματα που δεν είναι σωστά».

«Είναι σπουδαίος άνθρωπος και έχει γλυκιά ψυχή. Όταν έκανα περιοδεία στη Γερμανία, έλεγα πάντα ότι είναι φίλη μου και έτσι ήταν το “διαβατήριό” μου», είπε για τον Στέφανο Κορκολή, με τον οποίον αποκάλυψαν συνεργασία.

