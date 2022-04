Κοινωνία

Δίκη Πέτρου Φιλιππίδη: Συνεχίζεται κεκλεισμένων των θυρών

Τρίτη δικάσιμος της υπόθεσης ξεκινά σήμερα, με την εξέταση της μία εκ των καταγγελλουσών.

Με κλειστές τις πόρτες του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου συνεχίζεται σήμερα η κατάθεση της πρώτης από τις τρεις ηθοποιούς που καταγγέλλουν για βαριές πράξεις σεξουαλικής βίας τον συνάδελφο τους Πέτρο Φιλιππίδη.

Η διαδικασία σήμερα, τρίτη δικάσιμος της υπόθεσης, αναμένεται να ξεκινήσει με την εξέταση από τους συνηγόρους Πολιτικής Αγωγής και υπεράσπισης της γυναίκας που σύμφωνα με τη δικογραφία υπέστη βιασμό κατ' εξακολούθηση το 2008. Σύμφωνα με όσα έχει ισχυριστεί η μάρτυρας, ο κατηγορούμενος, της επιτέθηκε σεξουαλικά μέσα στο καµαρίνι του θεάτρου «Ήβη», όπου είχαν συναντηθεί για επαγγελματικούς λόγους. Μάλιστα, η μάρτυρας έχει ισχυριστεί πως τρεις μήνες νωρίτερα από αυτό το περιστατικό είχε προηγηθεί και πάλι σεξουαλική επίθεση από τον ηθοποιό σε γραφείο θεατρικής εταιρείας.

Η γυναίκα ξεκίνησε να καταθέτει χωρίς δημοσιότητα κατά την προηγούμενη δικάσιμο, μετά την αποδοχή από το δικαστήριο του αιτήματος που υπέβαλε η ίδια καθώς και μία ακόμη από τα τρία φερόμενα θύματα.

Ο επιφανής ηθοποιός αναμένεται ότι και σήμερα θα είναι παρών στο δικαστήριο, όπως ήταν και κατά την προηγούμενη δικάσιμο οπότε μετήχθη από τις φυλακές Κορυδαλλού όπου μεταφέρθηκε από τις φυλακές Τρίπολης λίγες ημέρες πριν να αρχίσει το δικαστήριο. Ο κατηγορούμενος ήταν απών από το εδώλιο κατά την έναρξη της δίκης επικαλούμενος λόγους υγείας.

Κεκλεισμένων των θυρών αναμένεται να καταθέσει και η δεύτερη εκ των τριών γυναικών που καταγγέλλουν τον ηθοποιό, ενώ με δημόσια διαδικασία θα δώσει την κατάθεση της η τρίτη φερόμενη ως παθούσα. Σύμφωνα με τις δύο ηθοποιούς που πρόκειται να καταθέσουν, ο επιφανής καλλιτέχνης αποπειράθηκε να τις βιάσει, το 2010 την μία μέσα στο καμαρίνι του και το 2014 την έτερη στο αυτοκίνητο του. Και αυτές οι μάρτυρες ανέφεραν στις αρχές ότι είχαν συναντηθεί με τον κατηγορούμενο για επαγγελματικούς λόγους.

Ο Πέτρος Φιλιππίδης αρνείται τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος πως οι καταγγέλλουσες έχουν στόχο την προσωπική τους προβολή δια της συκοφάντησης του ίδιου.

Παρόντες στην δίκη του ηθοποιού είναι σε κάθε δικάσιμο συνάδελφοι του, κάποιοι εκ των οποίων είναι μάρτυρες που έχουν οριστεί από τα τρία φερόμενα θύματα του κατηγορούμενου. Παρόντες είναι επίσης η σύζυγος και ο γιος τού κατηγορούμενου.

Η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη συμπίπτει και πάλι να διεξάγεται σε αίθουσα διπλανή από αυτήν που συνεχίζεται η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη η οποία σήμερα προχωρά με την εξέταση του δεύτερου άντρα που καταγγέλλει τον καλλιτέχνη για βιασμό.

