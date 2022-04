Τεχνολογία - Επιστήμη

NASA: Εντυπωσιακή φωτογραφία του Έβερεστ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια μοναδική φωτογραφία του Έβερεστ τραβηγμένη από αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA) έδωσε στη δημοσιότητα μια μοναδική φωτογραφία του Έβερεστ, η οποία τραβήχτηκε από έναν αστροναύτη, όταν ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ISS) βρισκόταν σχεδόν κατακόρυφα πάνω από το ψηλότερο βουνό της Γης.

Η διάσημη κορυφή, με ύψος περίπου 8.848 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας, βρίσκεται στο Οροπέδιο Τσινγκάι-Θιβέτ, μια περιοχή γνωστή και ως "Η στέγη του κόσμου". Το Έβερεστ συνεχίζει να ψηλώνει με ρυθμό περίπου ένα εκατοστό κάθε χρόνο, καθώς προοδευτικά ανυψώνεται ο φλοιός του πλανήτη κάτω από το βουνό εξαιτίας της σύγκλισης της ινδικής και της ευρασιατικής τεκτονικής πλάκας.

Η εντυπωσιακή φωτογραφία του Έβερεστ από μια τέτοια ασυνήθιστη οπτική γωνία τραβήχτηκε με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Nikon D5 και στη συνέχεια υπέστη βελτίωση από τη NASA.

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη Πέτρου Φιλιππίδη: Συνεχίζεται κεκλεισμένων των θυρών

Λύτρας για Ρούλα Πισπιρίγκου: Σπαταλήσαμε καιρό ψάχνοντας για ασφυξία

ΔΟΕ - Πετρέλαιο: Έκτακτη σύσκεψη για τα αποθέματα