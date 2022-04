Πολιτισμός

Μπρους Γουίλις - Αφασία: Η συγκινητική ανάρτηση της κόρης του

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του Μπους Γουίλις, ο οποίος διαγνώστηκε με αφασία και αποσύρεται από την υποκριτική.

Η κόρη του Μπρους Γουίλις και της Ντέμι Μουρ, Σκάουτ ΛαΡού Γουίλις, ανέβασε μια φωτογραφία με τον μπαμπά της, μετά την ανακοίνωση της οικογένειας, ότι ο γνωστός ηθοποιός πάσχει από αφασία και αποχωρεί από την υποκριτική.

Η Σκάουτ, ευχαρίστησε τον κόσμο για τα μηνύματα αγάπης που στέλνει και στον μπαμπά της και σε εκείνη και σε όλη την οικογένεια.

«Ήταν τόσο σουρεαλιστικό το να μοιραστούμε κάτι τόσο προσωπικό. Δεν ήξερα πώς θα το εκλάβει ο κόσμος, υπάρχει πάντα ένα ερωτηματικό όταν ανοίγεσαι δημόσια για κάτι τόσο προσωπικό και ευαίσθητο. Ήλπιζα για λίγη αγάπη και συμπόνια, αλλά πραγματικά ΠΟΤΕ δεν μπορούσα να προβλέψω το πόση αγάπη λάβαμε ως οικογένεια χθες. Πόση αγάπη, ενέργεια και προσευχές στείλατε στον μπαμπά μου και απλώς νιώθω τόσο ταπεινή μπροστά σε αυτή σας την αγάπη που μου φέρνει δάκρυα καθώς το γράφω αυτό. Είμαι τόσο ευγνώμων για την αγάπη σας, είμαι τόσο ευγνώμων που αντιλαμβάνομαι τι σημαίνει ο μπαμπάς μου για εσάς. Ευχαριστώ πολύ όλους όσους με σκέφτηκαν και μου έστειλαν μηνύματα χθες, σας αγαπώ και σας εκτιμώ με όλη μου την καρδιά, θα μου πάρει μια αιωνιότητα για να απαντήσω στα μηνύματά σας!» γράφει η Σκάουτ.

