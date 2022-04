Αθλητικά

Αντετοκούνμπο: Το ιστορικό τρίποντο που ξεπέρασε τον θρυλικό Τζαμπάρ (βίντεο)

Δείτε το show του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μπρούκλιν απέναντι στους Νετς.Οι Μπακς "υποκλίνονται" στον Έλληνα σούπερ σταρ με ένα βίντεο...

Σε ένα ματς που είχε όλα τα στοιχεία και την ατμόσφαιρα ενός ντέρμπι για τα playoffs, οι Μπακς πέρασαν από το Barclays Center κερδίζοντας τους Νετς στην παράταση με 120-119 έχοντας ως απόλυτο ηγέτη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος σημείωσε 44 πόντους και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην Ιστορία του Μιλγουόκι.

Ο «Giannis» ήταν πραγματικά ασταμάτητος και σημείωσε το τρίποντο που έστειλε τον αγώνα στην παράταση αλλά και τις βολές που έδωσαν στα «ελάφια» τη νίκη στον αγώνα. Μάλιστα με το τρίποντο στη λήξη της κανονικής διάρκειας ο Αντετοκούνμπο ξεπέρασε τον θρυλικό Καρίμ Αμπτούλ Τζαμπάρ και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της ομάδας με 14.216 πόντους (Δεύτερος ο Τζαμπάρ με 14.211).

Top 2 and he's not two.



44 PTS | 14 REB | 6 AST | 67% FG pic.twitter.com/7Tu2ce0O2d — Milwaukee Bucks (@Bucks) April 1, 2022

Ο Έλληνας φόργουορντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 44 πόντους (13/17 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 15/19 βολές), 14 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 39 λεπτά συμμετοχής ενώ 19 πόντους πρόσθεσε ο Τζρου Χόλιντεϊ (6 κλεψίματα) και 16 ο Κρις Μίντλετον.

Για τους γηπεδούχους ο Κέβιν Ντουράντ είθχε 26 πόντους, ο Καϊρί Ίρβινγκ είχε 25 πόντους και ο Μπρους Μπράουν είχε 23 πόντους.

Με αυτήν τη νίκη, οι Μπακς ανέβηκαν στο 48-28 και βρίσκονται στη δεύτερη θέση της Ανατολής, μισό παιχνίδι πίσω από το Μαϊάμι που καταλαμβάνει την πρώτη θέση με ρεκόρ 49-28. Αντίθετα οι Νετς με ρεκόρ 40-37 βρίσκονται στην 8η θέση της περιφέρειας.

Επόμενος αγώνας για τα «ελάφια», τα ξημερώματα του Σαββάτου στις 03:00, εντός έδρας με τους Λος Άντζελες Κλίπερς.

Οι Μπακς έφτιαξαν ένα video για να παρουσιάσουν την πορεία του Γιάννη από τη βραδιά που τον επέλεξαν στο draft σε μια κίνηση που άλλαξε την ιστορία τους μέχρι και το φοβερό ρεκόρ πόντων, το οποίο πολύ δύσκολο θα σπάσει στο μέλλον.

From the 15th pick to Milwaukee’s All-Time Scoring Leader.



The work isn’t done. Stay hungry. pic.twitter.com/decXP9Osz0 — Milwaukee Bucks (@Bucks) April 1, 2022

