Βόλος: Γυναίκα σφήνωσε στην μπανιέρα για 4 ημέρες

Εφιαλτικές στιγμές έζησε μία γυναίκα που εγκλωβίστηκε στην μπανιέρα της. Ποιος την εντόπισε και σε τι κατάσταση.

Εφιαλτικές στιγμές έζησε μια 70χρονη γυναίκα στον Βόλο, η οποία, ενώ ετοιμαζόταν να κάνει μπάνιο, την περασμένη Δευτέρα, γλίστρησε, έπεσε μέσα στην μπανιέρα και σφήνωσε εκεί επί τέσσερις ολόκληρες ημέρες.

Την ηλικιωμένη βρήκε η ανιψιά της η οποία ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και οι διασώστες την απεγκλώβισαν από την μπανιέρα.

Ευτυχώς δεν είχε τραυματιστεί, αλλά η ταλαιπωρία της ήταν απίστευτη αφού επί τέσσερις ημέρες παρέμενε στην ίδια θέση, ακινητοποιημένη, χωρίς νερό και τροφή, χωρίς να μπορεί να επικοινωνήσει και να ζητήσει βοήθεια.

Το δράμα της 70χρονης γυναίκας, που ζει μόνη της σε διαμέρισμα στην περιοχή της Μεταμόρφωσης στο Βόλο, είχε αίσιο τέλος, χάρη στο ενδιαφέρον της ανιψιάς της, η οποία την αναζήτησε τηλεφωνικά δεν απάντησε και στην συνέχεια μετέβη στο σπίτι της θείας της, για να την βρει στο μπάνιο.

Η 70χρονη γυναίκα ήταν σε κατάσταση απόγνωσης, εμφανώς ταλαιπωρημένη, αλλά δεν ήθελε να μεταβεί στο νοσοκομείο. Έτσι μετά τον απεγκλωβισμό της οι διασώστες του ΕΚΑΒ αποχώρησαν και η γυναίκα ξεκουράζεται και δέχεται την φροντίδα του συγγενικού της προσώπου.

Πηγή: ertnews

