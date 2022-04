Κοινωνία

“Ηνίοχος”: Μαχητικά πάνω από την Αθήνα

Η ανακοίνωση του ΓΕΑ για τη διέλευση των αεροσκαφών πάνω από την Ακρόπολη.

Διέλευση μεικτού σχηματισμού αεροσκαφών πάνω από την Ακρόπολη επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα, 1η Απριλίου, από τις 13:45 έως τις 14:15.

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, τα αεροσκάφη συμμετέχουν στην άσκηση «Ηνίοχος 2022».

Λίγο πριν την προγραμματισμένη διέλευση των μαχητικών πάνω από την Αθήνα, ανακοινώθηκε η αναβολή της, λόγω των καιρικών συνθηκών και της βεβαρημένης λόγω σκόνης ατμόσφαιρας.

