“Το Πρωινό” - Ρούλα Πισπιρίγκου: Πού βρίσκεται ο Μάνος Δασκαλάκης

Πού βρίσκεται ο πατέρας των τριών παιδιών μετά τη σύλληψη της Ρούλας Πισπιρίγκου

Συνεχίζουν οι καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση της Πάτρας.

Ο Μάνος Δασκαλάκης, βρίσκεται στην Πάτρα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του ΑΝΤ1. Ο πατέρας των τριών κοριτσιών δεν πήγε σήμερα στη δουλειά του. Όπως δήλωσε στον ΑΝΤ1, μέσω του δικηγόρου του, αναμένει να λάβει στα χέρια του τη δικογραφία κι έπειτα θα προβεί σε δημόσια τοποθέτησή του.

Σε επικοινωνία που είχε την Πέμπτη με την εκπομπή "Το Πρωινό", του ΑΝΤ1, διαχώρισε τη θέση του από την πρώην συζυγό του, κατηγορώντας την ότι, χρησιμοποίησε την 9χρονη Τζωρτζίνα ως άλλοθι. Αποκάλυψε, μάλιστα ότι, σε τρία από τα εννιά επεισόδια του παιδιού ήταν παρών κι ο ίδιος.

Πολλοί από το περιβάλλον του του λένε να πάει στη ΓΑΔΑ να καταθέσει και να δώσει εξηγήσεις για όλα αυτά που έχουν συμβεί.

Στο κάδρο των ερευνών, σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρίσκονται τρία άτομα ακόμα.

Συγκλονίζει και δήλωση από γιατρό του Ρίο "θα είχε σωθεί η Τζωρτζίνα από πέρυσι τον Απρίλιο, αν είχαν κινηθεί γρηγορότερα"

Στην εκπομπή "Το Πρωινό" αποκαλύφθηκε ότι, υπάρχουν βίντεο από το νοσοκομείο που δείχνουν την 9χρονη Τζωρτζίνα όταν ήταν μία χαρά.

