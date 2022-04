Κοινωνία

Μητέρα Ρούλας Πισπιρίγκου: Αν ήθελε να μείνει ο Μάνος, θα κρατούσε την Τζωρτζίνα στη ζωή

Η σχέση με την κόρη της, Ρούλα και η σχέση της Ρούλας με τα τρία της παιδιά. Οι πρώτες δηλώσεις της μητέρας της 33χρονης.

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για το θάνατο της 9χρονης Τζωρτζίνας. Κι ενώ όλο το πανελλήνιο παρακολουθεί την υπόθεση, η μητέρα της Ρούλας Πισπιρίγκου μίλησε στο Star.

«Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να τους έκανε κακό, τα υπεραγαπούσε, τα είχε συνέχεια μαζί της από μωρά, έβγαινε παντού κοντά τους, δεν τα άφηνε δευτερόλεπτο. Δεν το πιστεύω ότι το παιδί μου έχει κάνει κάτι», πρόσθεσε.

Η μητέρα της κατηγορούμενης πλέον για τη δολοφονία της Τζωρτζίνας αναφέρεται στη σχέση της με την κόρη της και τα εγγόνια της, την οποία περιγράφει ως στενή, ενώ όπως είπε, τα πρόσεχε αρκετές φορές.

Επίσης, ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή, η οικογένεια βιώνει μια τραγωδία, ενώ διέψευσε ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου δεν έδειξε συναισθήματα για τον θάνατο των παιδιών της.

«Η Ρούλα έκλαιγε, πονούσε. Δεν είναι ο άνθρωπος που θα φωνάξει, θα ουρλιάξει, αλλά το έκανε στην Τζωρτζίνα, γιατί ζούσε μόνο από το χαμόγελό της» ανέφερε.

Επίσης, η μητέρα της Ρούλας Πισπιρίγκου απέρριψε το ενδεχόμενο η κόρη της να σκότωσε την Τζωρτζίνα για να κρατήσει τον σύζυγό της Μάνο Δασκαλάκη.

«Αν η Ρούλα ήθελε να κρατήσει τον άντρα της περισσότερο και να το κάνει μέσω της Τζωρτζίνας, θα την κρατούσε περισσότερο στη ζωή, αφού δεν θα είχε κανένα κέρδος» ανέφερε.

