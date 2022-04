Οικονομία

Δώρο Πάσχα: Πότε καταβάλλεται – πώς υπολογίζεται

Υπολογίστε το δώρο του Πάσχα. Πότε θα καταβληθεί στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.

Μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη, 20 Απριλίου, θα καταβληθεί το δώρο του Πάσχα σε όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.

Δώρο Πάσχα δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου. Για τον υπολογισμό του ποσού του Δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπόψη αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό.

Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου του έτους μέχρι την 30η Απριλίου. Αν η σχέση εργασίας είχε διάρκεια όλο το εν λόγω χρονικό διάστημα δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.

Σε περίπτωση που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το χρονικό διάστημα, τότε δικαιούται να λάβει αναλογία Δώρου. Αυτή υπολογίζεται ως εξής:

Για αμειβόμενο με μισθό, ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, για κάθε 8 (οκτώ) ημερολογιακές ημέρες, διάρκειας σχέσης εργασίας.

Σε περίπτωση που η σχέση εργασίας διαρκέσει λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούται ανάλογο κλάσμα για Δώρο Πάσχα.

Για το Δώρο Πάσχα παρακρατούνται εισφορές υπέρ του ΙΚΑ και Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. Το Δώρο Πάσχα σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα, μέσω της online εφαρμογής που έχει δημιουργήσει το ΚΕΠΕΑ, να υπολογίσουν μόνοι τους το ύψος του ποσού που δικαιούνται ΕΔΩ.

