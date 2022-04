Πολιτική

Μητσοτάκης σε Ανδρουλάκη: Προέχει να συμμετέχουμε ενεργά στην ανοικοδόμηση της Μαριούπολης

Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόξενο της Μαριούπολης Μανώλη Ανδρουλάκη στο Μαξίμου. Όλος ο διάλογος.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχτηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στη Μαριούπολη, Μανώλη Ανδρουλάκη, ο οποίος ήταν ο τελευταίος διπλωμάτης χώρας-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρέμεινε στη βομβαρδιζόμενη πόλη, σε εξαιρετικά δύσκολες κι επικίνδυνες συνθήκες.

Στη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκε η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Μαριούπολη και η κοινότητα ελληνικής καταγωγής που βρίσκεται στην περιοχή, ενώ ο Γενικός Πρόξενος αναφέρθηκε στα βιώματά του στην κατεστραμμένη πόλη.

Συζητήθηκε επίσης ο σχεδιασμός για την ελληνική συνεισφορά στην ανοικοδόμηση της Μαριούπολης μετά τη λήξη του πολέμου και για την ενίσχυση της ομογένειας. Σημειώνεται ότι ήδη άρχισε να επαναλειτουργεί το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Οδησσό.

Στην αρχή της συνάντησης έγινε ο εξής διάλογος:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Χαίρομαι πολύ που μου δίνεται η δυνατότητα να σας γνωρίσω και από κοντά και να σας συγχαρώ για την πραγματικά υποδειγματική συμπεριφορά σας μέσα στην κόλαση της Μαριούπολης. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι καταφέραμε να κρατήσουμε την διπλωματική μας εκπροσώπηση στη δοκιμασμένη πόλη μέχρι την τελευταία στιγμή και πιστεύω ότι χειριστήκατε όλη αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση με υπευθυνότητα, με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα, αλλά και με την απαραίτητη συναισθηματική ενσυναίσθηση. Οπότε και πάλι θερμά συγχαρητήρια.

Θα ήθελα να ακούσω στη συνέχεια τις εμπειρίες σας από αυτό το οποίο ζήσατε, για να μπορέσουμε να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και λίγο το μέλλον θετικά. Το πώς θα μπορέσουμε να συμμετέχουμε ενεργά στην ανοικοδόμηση της πόλης όταν με το καλό τελειώσουν οι εχθροπραξίες και μπουν τίτλοι τέλους σε αυτήν την ρωσική εισβολή, η οποία τόσο έχει δοκιμάσει όλους μας αλλά πρώτα και πάνω από όλα τους κατοίκους της πόλης που δέχτηκε την μεγαλύτερη επίθεση και για την οποία, λόγω της εντονότατης παρουσίας ελληνικού στοιχείου εδώ και πολλούς αιώνες, προφανώς έχουμε ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Μανώλης Ανδρουλάκης: Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το προσωπικό σας ενδιαφέρον, ειδικά για το Προξενείο μας στη Μαριούπολη. Έγινε μία μεγάλη προσπάθεια να κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τη δουλειά μας. Από μία στιγμή και μετά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνει λόγω των συνθηκών και ξεκίνησε μία μεγάλη προσπάθεια, με κάποιο τρόπο, όσο πιο γρήγορα, να βγάλουμε κόσμο από εκεί και να αποχωρήσει και το Προξενείο γιατί πλέον τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.

Ήταν μία προσπάθεια την οποία την χειρίστηκε ο Γενικός, ο κ. Δεμίρης, και μπορώ να πω ότι και το τηλεφώνημα που κάνατε στον Ουκρανό Πρόεδρο έθεσε σε κίνηση μία διαδικασία η οποία ήταν «η αρχή του τέλους» για τη δική μας έξοδο από την πόλη. Να ευχαριστήσω επίσης για το τηλεφώνημα που μου κάνατε όταν πια ήμασταν ασφαλείς, στη δυτική Ουκρανία, και να πω ότι -όπως σας είχα αναφέρει- πήραμε ξεκάθαρη στάση στο ζήτημα και αυτό νομίζω εκτιμήθηκε στην Ουκρανία. Και οι ανακοινώσεις που κάνατε και ο σχεδιασμός για να αναζωογονηθεί αυτή η περιοχή, με οποιονδήποτε τρόπο, νομίζω είναι στη σωστή κατεύθυνση. Και νομίζω και αυτό θα εκτιμηθεί δεόντως.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό Ανδρέας Κατσανιώτης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών Θεμιστοκλής Δεμίρης και η αρμόδια Ευρωπαϊκών Θεμάτων στο Διπλωματικό Γραφείο του Πρωθυπουργού, Πρέσβης Άννα-Μαρία Μπούρα.

